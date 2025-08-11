The Swiss voice in the world since 1935
ترامب يؤكد أن الذهب لن يخضع لتعرفات بعد التباس أثارته وكالة الجمارك الأميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لتعرفات إضافية، وذلك بعد أيام على إعلان سلطات الجمارك أن بعض السبائك مشمول بالرسوم الجمركية الجديدة.

يأتي إعلان ترامب بعد إصدار الجمارك الأميركية رسالة جاء فيها أن سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (2,8  كيلوغرام) ستخضع للتعرفات.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال “لن تفرض تعرفات على الذهب!”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

رسالة الوكالة الأميركية للجمارك وحماية الحدود تحمل تاريخ 31 تموز/يوليو، وكانت صحيفة “فاينانشل تايمز” أول من نشرها الخميس، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية في سوق العقود الآجلة في الولايات المتحدة.

الجمعة، أفاد مسؤول في البيت الأبيض وكالة فرانس برس بأن إدارة ترامب تعتزم “إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب لتوضيح المعلومات المضلّلة بشأن تسعير تعرفات سبائك الذهب وغيرها من المنتجات المتميّزة”.

والجمعة وصلت أسعار الذهب في منصّة العقود الآجلة “كوميكس”، الأكبر من نوعها في العالم، إلى مستوى قياسي.

والمخاوف على صلة بالضبابية التي سادت حول ما إذا ستعفى منتجات الذهب من التعرفات “المتبادلة” التي فرضها ترامب، لا سيما على سويسرا التي تعد من أكبر مزوّدي السبائك الذهبية، وذلك بنسبة بلغت 39 بالمئة.

وتعد سبائك الذهب من فئة كيلوغرام واحد الأكثر تداولا على منصة كوميكس وتشكّل الحيز الأكبر من صادرات سويسرا من السبائك إلى الولايات المتحدة، وفق “فاينانشل تايمز”.

وأثارت رسالة مصلحة الجمارك الأميركية والتي تُستخدم عادة لتوضيح السياسة التجارية، صدمة إذ كان يتوقّع إدارج سبائك الذهب في تصنيف جمركي خاص يعفيها من الرسوم.

وسبق للذهب الذي يعدّ ملاذا آمنا للاستثمار أن حقّق مستويات قياسية هذه السنة في ظلّ الحرب الجمركية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي والاضطرابات الجيوسياسة.

بيس/ود/ب ق

