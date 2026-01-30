ترامب يؤكد أن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفدرالي يؤيد خفض معدلات الفائدة

afp_tickers

3دقائق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، ترشيح كيفن وارش المسؤول السابق في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، لرئاسة البنك المركزي، مؤكدا أنه من مؤيدي خفض معدلات الفائدة.

ويسدل إعلان ترامب الستار على عملية بحث عن خلف لجيروم باول الذي لطالما انتقده الرئيس في العلن لعدم خفض معدلات الفوائد بوتيرة أسرع.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “أعرف كيفن منذ مدة طويلة، وليس لدي شك في أنه سيكون من أعظم رؤساء مجلس الاحتياطي الفدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق”. أضاف “قبل كل شيء هو الشخص المناسب، ولن يخيّب ظنّكم أبدا”.

وفي وقت لاحق، قال ترامب من المكتب البيضوي في البيت الأبيض إن “وارش يريد طبعا خفض أسعار الفائدة. أنا أتابعه منذ مدة طويلة”.

لكنّه أكد في الوقت عينه أنه لم يطلب من مرشحه الالتزام بخطوة كهذه.

ويضع اختيار الرئيس لمرشحه حدا لسباق انحصر بين أربعة مرشّحين: وارش، وكريستوفر والر المسؤول في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، وريك ريدر من شركة بلاك روك، وكيفن هاسيت كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب.

وسيتولى وارش، في حال مصادقة مجلس الشيوخ على ترشيحه، مهامه في فترة صعّدت إدارة ترامب خلالها ضغوطها بشكل حادّ على البنك المركزي مثيرة مخاوف بشأن استقلاليته، وهو ما دفع الخبراء للتحذير من تداعياته المحتملة على أكبر اقتصاد في العالم.

صعّد وارش مؤخرا انتقاداته للاحتياطي الفدرالي، معلنا تأييده للعديد من مواقف ترامب السياسية.

وكان وارش، وهو من نيويورك، يعمل سابقا مصرفيا متخصصا في عمليات الاندماج والاستحواذ في مورغان ستانلي.

ونظر ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى بترشيح وارش لرئاسة الاحتياطي الفدرالي خلفا لجانيت يلين، لكنه اختبار جيروم باول في نهاية المطاف.

ومع مواصلة ترامب الدعوة إلى خفض الفوائد لتحفيز الاقتصاد، سيتركز الاهتمام على مقاربة وارش لاستقلالية الاحتياطي في مواجهة الضغوط السياسية.

وسعى ترامب إلى عزل المسؤولة في مجلس محافظي الاحتياطي ليزا كوك على خلفية اتهامات بالاحتيال تتعلق بقرض عقاري، ما أثار معركة قانونية من المرجح أن تكون حاسمة في تحديد مدى السلطة التي يتمتع بها الرئيس في ما يتعلق بإقالة كبار مسؤولي البنك المركزي.

كما بدأت وزارة العدل تحقيقا مع باول بشأن أعمال صيانة وتجديد في مقر البنك، وهو ما وصفه بأنه تهديد لاستقلاليته.

بور-لغا/غد-ب ح/كام