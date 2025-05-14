ترامب يتحدث عن احتمال مشاركته في مباحثات تركيا في حال حضر بوتين

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ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الى أنه قد يزور تركيا الخميس للمشاركة في مباحثات محتملة بشأن الحرب في أوكرانيا بحال حضر نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في وقت لا يزال الكرملين يحجم عن كشف تشكيلة وفد موسكو الى هذه المفاوضات المباشرة التي ستكون الأولى من نوعها منذ ربيع العام 2022.

وأفاد مسؤول أوكراني وكالة فرانس برس الأربعاء بأن كييف لم تتلق بعد ردا من الجانب الروسي بشأن مشاركة بوتين.

وأوضح “قدم الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي الأحد، قبل ثلاثة أيام، عرضا بعقد اللقاء الخميس”، مضيفا “حتى بعد ظهر الأربعاء، لم نتلق بعد أي رد من قبل بوتين”.

وكان زيلينسكي دعا بوتين إلى المشاركة “شخصيا” في هذا اللقاء، بعدما كان الرئيس الروسي اقترح عقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في تركيا، بهدف إطلاق عملية دبلوماسية لإيجاد تسوية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.

ولزم بوتين الذي ظهر علنا غير مرة منذ عرض زيلينسكي، الصمت حيال هذا الموضوع. لكن ترامب الذي يدفع باتجاه نهاية سريعة لهذه الحرب، أشار الأربعاء إلى احتمال أن يزور تركيا في حال حضر الرئيس الروسي.

وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في الطائرة الرئاسية في طريقه من السعودية إلى قطر، “لا أعلم إن كان (بوتين) سيحضر إن لم أكن هناك… أعلم أنه يرغب في وجودي هناك، وهذا احتمال وارد”. الا أنه أضاف أن جدول أعماله الخميس “ممتلئ”.

– قضايا “سياسية” و”تقنية” –

وخلال الإحاطة الإعلامية اليومية للكرملين، رفض الناطق باسم الرئاسة دميتري بيسكوف الإفصاح عن هويّات الموفدين الروس للتحدث مع الأوكرانيين.

وقال ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس “لم يتغيّر شيء في هذا الخصوص”.

واكتفى بيسكوف بالقول “الوفد الروسي سينتظر الوفد الأوكراني في إسطنبول يوم الخميس 15 أيار/مايو، أي غدا”.

وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف للتلفزيون الروسي إنه يتوقع أن يعقد الاجتماع الخميس “صباحا”، على أن تكون على جدول أعماله القضايا “السياسية” و”التقنية”.

وبصرف النظر عن حضور بوتين، أكدت كييف أن زيلينسكي سيتوجه الى أنقرة الأربعاء أو الخميس للقاء نظيره التركي رجب طيب إردوغان.

وأعلن ترامب الثلاثاء أن وزير خارجيته ماركو روبيو سيكون في تركيا في إطار المباحثات. لكن مسؤول أميركيا رفيع المستوى قال إن روبيو سيتوجه الى اسطنبول الجمعة، ما يزيد الضبابية حتّى حول موعد عقد هذه المفاوضات.

وستكون هذه المحادثات في حال حصولها أولى المفاوضات المباشرة بين البلدين منذ الأشهر الأولى للنزاع في 2022، عندما عقدا سلسلة من الاجتماعات الثنائية بجزء منها في إسطنبول، لكنها لم تفض الى نتائج تذكر.

– “السلام الذي تمليه” موسكو –

ومنذ ذلك الحين، لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق وتمسكا بمواقفهما. ويسعى ترامب منذ عودته الى البيت الأبيض مطلع العام 2025، للتوصل الى تسوية لإنهاء الحرب، وأعاد فتح قنوات تواصل مباشرة مع بوتين لهذا الغرض، كما توسطت واشنطن بين كييف وموسكو.

ويطرح الرئيس الروسي سلسلة مطالب لإنهاء الحرب يرى أنها ضرورية لحل “جذور” النزاع، مثل رفض انضمام أوكرانيا مستقبلا الى حلف شمال الأطلسي، واحتفاظ روسيا بالأراضي الأوكرانية التي ضمتها عقب بدء الهجوم عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت موسكو ضمّها عام 2014.

وترفض كييف وحلفاؤها هذه الشروط.

من جانبها، تطالب أوكرانيا بـ”ضمانات أمنية” غربية قوية تحول دون تعرّضها لأي هجوم روسي جديد، وبانسحاب قوات موسكو التي تسيطر على نحو 20% من أراضيها، على الرغم من دعوات روسيا لقبول “الحقائق الجديدة” على الأرض.

وهدد حلفاء أوكرانيا الأوروبيون بفرض عقوبات جديدة قاسية على موسكو في حال رفضت خلال الأيام المقبلة، مقترحا بوقف غير مشروط لإطلاق النار لثلاثين يوما.

والأربعاء، أقر الاتحاد الأوروبي الأربعاء حزمة العقوبات السابعة عشرة على روسيا، وهي منفصلة عن تلك المتوقع فرضها في حال رفض موسكو التفاوض.

وفي هذا السياق، حث المستشار الألماني فريدريش ميرتس الدول الأوروبية والأميركيين على الحفاظ على “أكبر قدر ممكن من الوحدة” ورفض “السلام الذي تمليه” موسكو.

ومن بين الدول المقربة من روسيا، رحبت تركيا بـ”نقطة تحول تاريخية” بعد الإعلان عن احتمال عقد مباحثات مباشرة بين موسكو وكييف، في حين أبدت الصين، الحليف الوثيق لموسكو، أملها في إبرام اتفاق سلام “دائم وملزم”.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء أنه سيحاول التحدث الى بوتين لإقناعه بالذهاب إلى إسطنبول للتفاوض مع زيلينسكي.

وفي ظل هذه الجهود الدبلوماسية، يعقد وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي اجتماعا غير رسميا مخططا له منذ فترة طويلة يومي الأربعاء والخميس في أنطاليا بتركيا، لمناقشة الزيادة في الإنفاق العسكري لاعضاء الحلف.

بور/الح-ريم/كام