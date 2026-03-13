ترامب يتوعد إيران “بضربات قوية” بعد تخفيف العقوبات على نفط روسيا

دبي/بيروت/القدس 13 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ”ضربات قوية لإيران خلال الأسبوع المقبل“، وذلك بعد فترة وجيزة من إصداره إعفاء جزئيا لمدة 30 يوما يسمح بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات لتهدئة الأسعار التي أشعلتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة على خلفية تصريحات ترامب بشأن المدة المحتملة للحرب، وهو ما دفع إيران إلى مهاجمة سفن في مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر عبره 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية.

وقال ترامب في وقت سابق إن الحرب “انتهت”، وتعهد أيضا بضمان سلامة السفن في المضيق. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت اليوم الجمعة، قال ترامب إن الولايات المتحدة سترافق السفن هناك “إذا لزم الأمر”.

وانخفض سعر خام برنت بنحو 0.6 بالمئة إلى 99.80 دولار تقريبا لكنه لا يزال مرتفعا بنحو 40 بالمئة منذ بدء الحرب.

* اتساع رقعة الحرب

أدت الحرب التي اندلعت قبل نحو أسبوعين إلى مقتل أكثر من ألفي شخص معظمهم في إيران إلى جانب عدد كبير في لبنان، وارتفاع متزايد في القتلى بدول الخليج التي وجدت نفسها على خط المواجهة للمرة الأولى منذ عقود من صراعات المنطقة.

ونزح عدة ملايين من الناس أيضا بسبب الحرب. وبينما كانت الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، قال وزير الداخلية اللبناني إن السلطات عاجزة عن استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا إلى العاصمة.

وألقت إسرائيل أيضا منشورات تحذر فيها من دمار هائل على غرار ما فعلته في غزة، تزامنا مع نشر المزيد من القوات لمحاربة جماعة حزب الله المدعومة من إيران، متوعدة بمزيد من الهجمات على البنية التحتية اللبنانية.

ومنيت القوات الأمريكية أيضا بخسائر بشرية. وأكد الجيش الأمريكي وفاة جميع أفراد طاقم طائرة تزويد بالوقود سقطت في غرب العراق، وعددهم ستة.

وأطلقت إيران المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. ووردت أيضا تقارير عن تحليق طائرات مسيرة إيرانية فوق الكويت والعراق والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على أنحاء طهران، وقال إن سلاحه الجوي قصف أكثر من 200 هدف في غرب إيران ووسطها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مستهدفا منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع إنتاج أسلحة.

وذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية أن امرأة قتلت في غارة جوية قرب مسيرة في طهران بمناسبة يوم القدس، وهو أحد عدة تجمعات تنظم في إيران تضامنا مع الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

لكن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ظهروا جميعا في مقاطع مصورة تحققت منها رويترز وهم يشاركون علنا في هذه المسيرة في خطوة ينظر إليها بوصفها تحديا بعد أن أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن القيادة “تختبئ” تحت الأرض.

وقال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي خلال المسيرة “الناس لا يخشون هذه الهجمات. كما ترون، خرج الناس تحت هذا المطر ورغم هذه المصاعب… لن نتراجع بأي حال من الأحوال”.

ودفع احتمال استمرار أحد أشد الاضطرابات التي تعصف بإمدادات الطاقة العالمية على الإطلاق أسعار النفط للارتفاع بنحو تسعة بالمئة إلى 100 دولار للبرميل أمس الخميس مما ضغط على الأسهم الأمريكية.

وفي مسعى لتهدئة أسواق الطاقة العالمية، أصدرت الولايات المتحدة أمس الخميس ترخيصا لمدة 30 يوما للدول لشراء شحنات النفط والمنتجات النفطية الروسية العالقة حاليا في البحر حيث من غير المألوف بيع الشحنات أو تغيير المشترين.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن الحرب تتسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ.

وأدت الحرب إلى نقص حاد في غاز الطهي في الهند، الدولة التي تربطها علاقات تاريخية طويلة الأمد مع إيران. وقالت أربعة مصادر لرويترز إن إيران سمحت لناقلتي غاز بترول مسال ترفعان العلم الهندي بالمرور عبر مضيق هرمز.

* غضب من تخفيف عقوبات روسيا

هذه هي المرة الثانية خلال ما يزيد قليلا على أسبوع التي تضطر فيها الولايات المتحدة بسبب حربها على إيران إلى تخفيف كبير لعقوباتها المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. وبينما رحبت موسكو بهذه الخطوة، عبرت كييف وحلفاؤها عن غضبهم.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مؤتمر صحفي بالنرويج “عبرت ست دول من مجموعة السبع عن رأي واضح جدا مفاده أن هذه ليست الإشارة الصحيحة… ثم علمنا هذا الصباح أن الإدارة الأمريكية قررت خلاف ذلك على ما يبدو”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هذه الخطوة ربما تتيح لروسيا الحصول على 10 مليارات دولار مضيفا أن هذا القرار “لا يسهم بالتأكيد في تحقيق السلام”.

وقال ترامب في مقابلة أذاعتها فوكس نيوز اليوم الجمعة إنه يعتقد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما أنه يساعد إيران “قليلا”.

وأضاف “أعتقد أنه ربما يساعدها (إيران) قليلا، نعم، أظن ذلك. وربما يعتقد (بوتين) أننا نساعد أوكرانيا، أليس كذلك؟”، دون أن يحدد طبيعة تلك المساعدة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست قبل أيام أن روسيا تزود إيران بمعلومات لاستهداف مواقع سفن حربية وطائرات أمريكية وغيرها في الشرق الأوسط. وقال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لترامب في وقت لاحق إن روسيا نفت ذلك، و”يمكننا تصديقها”.

وتعهد الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا تعرضت لخطر استهداف إيران لها، وذلك في أولى تصريحاته أمس الخميس.

وتلا مذيع تلفزيوني تصريحات خامنئي على شاشة التلفزيون دون أن يتضح سبب عدم ظهوره أو عدم تسجيله للتصريحات بصفة شخصية.

وقال هيجسيث في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة علمت بأن خامنئئ “أصيب وربما بتشوه في وجهه على الأرجح”.

وقال مسؤول إيراني لرويترز يوم الأربعاء إن خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن جنديا واحدا سقط قتيلا وإن عددا آخر أصيب خلال هجوم في شمال العراق، بعد ساعات من استهداف قاعدة إيطالية في المنطقة. وكان الجنود الفرنسيون يقدمون تدريبات ضمن تحالف دولي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

(إعداد رحاب علاء وبدور السعودي ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحريرعلي خفاجي)