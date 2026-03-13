ترامب يتوعد بتوجيه “ضربات قوية” لإيران بعد تخفيف عقوبات على النفط الروسي

reuters_tickers

8دقائق

دبي/بيروت 13 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ”ضربات قوية لإيران خلال الأسبوع المقبل“، وذلك بعد فترة وجيزة من إصداره إعفاء جزئيا لمدة 30 يوما يسمح بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات لتهدئة الأسعار التي أشعلتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة على خلفية تصريحات ترامب بشأن المدة المحتملة للحرب، وهو ما دفع إيران إلى مهاجمة سفن في مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر عبره 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية.

وقال ترامب في وقت سابق إن الحرب “انتهت”، وتعهد أيضا بضمان سلامة السفن في المضيق. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت اليوم الجمعة، قال ترامب إن الولايات المتحدة سترافق السفن هناك “إذا لزم الأمر”.

وانخفض سعر خام برنت القياسي بنحو واحد بالمئة إلى 99.50 دولار تقريبا في التعاملات الأوروبية، لكنه لا يزال مرتفعا بنحو 40 بالمئة منذ بدء الحرب، فيما ترزح الأسهم الأوروبية والآسيوية تحت ضغوط.

* اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

أدت الحرب التي اندلعت قبل نحو أسبوعين إلى مقتل أكثر من ألفي شخص معظمهم في إيران إلى جانب عدد كبير في لبنان، وارتفاع متزايد في القتلى بدول الخليج التي وجدت نفسها على خط المواجهة للمرة الأولى منذ عقود من صراعات المنطقة.

وتكبدت القوات الأمريكية خسائر بشرية. وأكد الجيش الأمريكي وفاة أربعة من أفراد طاقم طائرة تزويد بالوقود تحطمت غرب العراق، من أصل ستة كانوا على متنها.

وأطلقت إيران المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، فيما رد الجيش الإسرائيلي بشن غارات جوية على طهران وواصل هجماته على جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان والعاصمة بيروت.

وذكرت قناة برس تي.في الإيرانية أن امرأة قتلت في غارة جوية قرب مسيرة في طهران بمناسبة يوم القدس، وهو أحد عدة تجمعات تنظم في إيران تضامنا مع الفلسطينيين الذي يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي شاركا في هذه المسيرة في خطوة ينظر إليها بوصفها تحديا.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي قصف أكثر من 200 هدف في غرب إيران ووسطها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مستهدفا منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع إنتاج أسلحة.

ودفع احتمال استمرار أحد أشد الاضطرابات التي تعصف بإمدادات الطاقة العالمية على الإطلاق أسعار النفط للارتفاع بنحو تسعة بالمئة إلى 100 دولار للبرميل أمس الخميس مما ضغط على الأسهم الأمريكية.

وفي مسعى لتهدئة أسواق الطاقة العالمية، أصدرت الولايات المتحدة أمس الخميس ترخيصا لمدة 30 يوما للدول لشراء شحنات النفط والمنتجات النفطية الروسية العالقة حاليا في البحر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن الحرب تتسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ. وأظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة بلغ 4.89 دولار للجالون أمس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وقال ترامب إن بلاده ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس “الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، وبفارق كبير، لذا عندما ترتفع أسعار النفط نجني الكثير من المال”. وأضاف أن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية هو أمر أكثر أهمية بكثير.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان “الارتفاع المؤقت في أسعار النفط هو اضطراب قصير الأجل ومؤقت سيعود بفائدة كبيرة على بلدنا واقتصادنا على الأمد الطويل”، مكررا ما قاله ترامب.

* إيران تتوعد بالرد وإبقاء مضيق هرمز مغلقا

قال ترامب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة “تدمر النظام الإرهابي في إيران تدميرا كاملا”.

وأضاف “نمتلك قوة نارية لا مثيل لها وذخيرة غير محدودة ووقتا كافيا. راقبوا ما سيحدث لهؤلاء الأوغاد المختلين عقليا اليوم… قتلوا الأبرياء في أنحاء العالم طوال 47 عاما. والآن، أنا أقتلهم بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. يا له من شرف عظيم!”.

ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين من دول بمجموعة السبع قولهم إن ترامب قال لقادة المجموعة في اجتماع عبر الإنترنت يوم الأربعاء إن إيران “على وشك الاستسلام”.

وفي أولى تصريحاته التي تلاها مذيع على شاشة التلفزيون أمس الخميس، تعهد الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا تعرضت لخطر استهداف إيران لها.

وتلا مذيع تلفزيوني تصريحات مجتبى خامنئي دون أن يتضح سبب عدم ظهوره شخصيا. وذكر مسؤولون إيرانيون أنه أصيب بجروح طفيفة، في حين قال ترامب إنه يعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة لكنه “مصاب”.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول مؤتمر صحفي أمس منذ بدء الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، وهدد بشكل غير مباشر بقتل خامنئي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن جنديا واحدا سقط قتيلا وإن عددا آخر أصيب خلال هجوم في شمال العراق، بعد ساعات من استهداف قاعدة إيطالية في المنطقة. وكان الجنود الفرنسيون يقدمون تدريبات ضمن تحالف دولي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعرضت منازل عديدة في بلدة بدوية عربية قرب قاعدة جوية شمال إسرائيل لأضرار بالغة خلال الليل. ولم يتضح ما إذا كان الهجوم مباشرا أم ناجما عن سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض. وكانت الإصابات في معظمها طفيفة.

(إعداد رحاب علاء وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية )