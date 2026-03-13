ترامب يتوعد بتوجيه “ضربات قوية” لإيران بعد تخفيف عقوبات على نفط الروسي

دبي/بيروت/القدس 13 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ”ضربات قوية لإيران خلال الأسبوع المقبل“، وذلك بعد فترة وجيزة من إصداره إعفاء جزئيا لمدة 30 يوما يسمح بشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات لتهدئة الأسعار التي أشعلتها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة على خلفية تصريحات ترامب بشأن المدة المحتملة للحرب، وهو ما دفع إيران إلى مهاجمة سفن في مضيق هرمز، الممر المائي الذي يمر عبره 20 بالمئة من تجارة النفط العالمية.

وقال ترامب في وقت سابق إن الحرب “انتهت”، وتعهد أيضا بضمان سلامة السفن في المضيق. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز بثت اليوم الجمعة، قال ترامب إن الولايات المتحدة سترافق السفن هناك “إذا لزم الأمر”.

وانخفض سعر خام برنت بنحو 0.6 بالمئة إلى 99.80 دولار تقريبا لكنه لا يزال مرتفعا بنحو 40 بالمئة منذ بدء الحرب.

* اتساع رقعة الحرب

أدت الحرب التي اندلعت قبل نحو أسبوعين إلى مقتل أكثر من ألفي شخص معظمهم في إيران إلى جانب عدد كبير في لبنان، وارتفاع متزايد في القتلى بدول الخليج التي وجدت نفسها على خط المواجهة للمرة الأولى منذ عقود من صراعات المنطقة. وأدت الحرب أيضا إلى نزوح عدة ملايين من الناس.

ومنيت القوات الأمريكية بخسائر بشرية. وأكد الجيش الأمريكي وفاة جميع أفراد طاقم طائرة تزويد بالوقود سقطت في غرب العراق، وعددهم ستة.

وأطلقت إيران المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. ووردت أيضا تقارير عن تحليق طائرات مسيرة إيرانية فوق الكويت والعراق والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على طهران وعلى جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان والعاصمة بيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاحه الجوي قصف أكثر من 200 هدف في غرب إيران ووسطها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مستهدفا منصات إطلاق صواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي ومواقع إنتاج أسلحة.

وذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية أن امرأة قتلت في غارة جوية قرب مسيرة في طهران بمناسبة يوم القدس، وهو أحد عدة تجمعات تنظم في إيران تضامنا مع الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

لكن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ظهروا جميعا في مقاطع مصورة تحققت منها رويترز وهم يشاركون علنا في هذه المسيرة في خطوة ينظر إليها بوصفها تحديا بعد أن أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن القيادة “تختبئ” تحت الأرض.

وقال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي خلال المسيرة “الناس لا يخشون هذه الهجمات. كما ترون، خرج الناس تحت هذا المطر ورغم هذه المصاعب… لن نتراجع بأي حال من الأحوال”.

ودفع احتمال استمرار أحد أشد الاضطرابات التي تعصف بإمدادات الطاقة العالمية على الإطلاق أسعار النفط للارتفاع بنحو تسعة بالمئة إلى 100 دولار للبرميل أمس الخميس مما ضغط على الأسهم الأمريكية.

وفي مسعى لتهدئة أسواق الطاقة العالمية، أصدرت الولايات المتحدة أمس الخميس ترخيصا لمدة 30 يوما للدول لشراء شحنات النفط والمنتجات النفطية الروسية العالقة حاليا في البحر حيث من غير المألوف بيع الشحنات أو تغيير المشترين.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس إن الحرب تتسبب في أكبر اضطراب لإمدادات النفط في التاريخ. وأظهرت بيانات الجمعية الأمريكية للسيارات أن متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة بلغ 4.89 دولار للجالون أمس، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر كانون الأول 2022.

وقال ترامب إن بلاده ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

وكتب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس “الولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط في العالم، وبفارق كبير، لذا عندما ترتفع أسعار النفط نجني الكثير من المال”. وأضاف أن منع إيران من امتلاك أسلحة نووية هو أمر أكثر أهمية بكثير.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان “الارتفاع المؤقت في أسعار النفط هو اضطراب قصير الأجل ومؤقت سيعود بفائدة كبيرة على بلدنا واقتصادنا على الأمد الطويل”، مكررا ما قاله ترامب.

* غضب من تخفيف عقوبات روسيا

وهذه هي المرة الثانية خلال ما يزيد قليلا على أسبوع التي تضطر فيها الولايات المتحدة بسبب حربها على إيران إلى تخفيف كبير لعقوباتها المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. وبينما رحبت موسكو بهذه الخطوة، عبرت كييف وحلفاؤها عن غضبهم.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في مؤتمر صحفي بالنرويج “عبرت ست دول من مجموعة السبع عن رأي واضح جدا مفاده أن هذه ليست الإشارة الصحيحة… ثم علمنا هذا الصباح أن الإدارة الأمريكية قررت خلاف ذلك على ما يبدو”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن هذه الخطوة ربما تتيح لروسيا الحصول على 10 مليارات دولار مضيفا أن هذا القرار “لا يسهم بالتأكيد في تحقيق السلام”.

ووصف ترامب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي القيادة الإيرانية “بالأوغاد المختلين عقليا… قتلوا الأبرياء في أنحاء العالم طوال 47 عاما. والآن، أنا أقتلهم بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. يا له من شرف عظيم!”.

لكن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي تعهد بإبقاء مضيق هرمز مغلقا ودعا الدول المجاورة إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها وإلا تعرضت لخطر استهداف إيران لها، وذلك في أولى تصريحاته التي تلاها مذيع على شاشة التلفزيون أمس الخميس.

وتلا المذيع التلفزيوني تصريحات مجتبى خامنئي دون أن يتضح سبب عدم ظهوره أو عدم تسجيله للتصريحات بصفة شخصية.

وقال هيجسيث في إفادة صحفية إن الولايات المتحدة علمت بأن خامنئئ أصيب وربما بتشوه في وجهه.

وقال مسؤول إيراني لرويترز يوم الأربعاء إن خامنئي أصيب بجروح طفيفة لكنه يواصل عمله.

وقال هيجسيث أيضا أن الولايات المتحدة لن تسمح “باعتراض” حركة الملاحة في مضيق هرمز، دون توضيح كيفية ذلك.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن جنديا واحدا سقط قتيلا وإن عددا آخر أصيب خلال هجوم في شمال العراق، بعد ساعات من استهداف قاعدة إيطالية في المنطقة. وكان الجنود الفرنسيون يقدمون تدريبات ضمن تحالف دولي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعرضت منازل عديدة في بلدة بدوية عربية قرب قاعدة جوية شمال إسرائيل لأضرار بالغة خلال الليل. ولم يتضح ما إذا كان الهجوم مباشرا أم ناجما عن سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض. وكانت الإصابات في معظمها طفيفة.

(إعداد رحاب علاء وبدور السعودي ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحريرعلي خفاجي)