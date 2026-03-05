ترامب يجدد دعوته لرئيس إسرائيل بالعفو عن نتنياهو

القدس 5 مارس آذار (رويترز) – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مجددا رئيس إسرائيل إلى منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوا عن تهم الفساد، قائلا إن رئيس الوزراء يجب ألا ينشغل بشيء سوى الحرب مع إيران.

وقال ترامب في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية الإخبارية “يجب على الرئيس (إسحق) هرتسوج أن يمنح بيبي (نتنياهو) عفوا اليوم. لا أريد أن يكون هناك أي شيء يزعج بيبي سوى الحرب مع إيران… هرتسوج عار… وعدني خمس مرات بمنح بيبي عفوا”.

ورد مكتب هرتسوج بأنه لن يتعامل مع مسألة طلب العفو عن نتنياهو وإسرائيل في حالة حرب.

وأضاف أنه يحترم بشدة مساهمة ترامب في أمن إسرائيل وموقفه من إيران، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة تلتزم بسيادة القانون.

وجاء في بيان أصدره مكتب هرتسوج أن “الرئيس سيدرس الطلب وفقا للقانون ومصلحة الدولة وضميره ودون أي ضغوط داخلية أو خارجية”.

وينفي نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يُتهم وهو في منصبه بارتكاب جريمة، تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة التي تعود إلى لائحة الاتهام الصادرة بحقه في 2019.

ودعا ترامب الرئيس الإسرائيلي عدة مرات من قبل إلى منح نتنياهو عفوا.

وقدم نتنياهو طلبه للحصول على العفو في نوفمبر تشرين الثاني.

ونفى هرتسوج في الماضي ادعاء ترامب بأنه وعد بمنح نتنياهو عفوا.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل يوم السبت حملة قصف مشتركة ضد إيران.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يتمتع الرئيس بسلطة العفو عن المدانين. لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو في أثناء المحاكمة. وقد تكون الإجراءات القانونية للعفو بطيئة.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )