ترامب يحصل على تعهدات سعودية باستثمار 600 مليار دولار في أمريكا

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من جرام سلاتري وبيشا ماجد ويوسف سابا وفريدريكو ماتشوني

الرياض (رويترز) – حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل جولته بمنطقة الخليج يوم الثلاثاء على تعهدات من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

ولدى خروجه من الطائرة الرئاسية لوح ترامب بقبضته في الهواء في إظهار للتضامن بينما كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي وقع في وقت لاحق اتفاقات مع الرئيس الأمريكي شملت مجالات الطاقة والدفاع والتعدين ومجالات أخرى.

ويشمل التزام السعودية بالاستثمار ما وصفتها الولايات المتحدة بأنها أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية بين الدولتين الحليفتين بقيمة 142 مليار دولار تقريبا.

وذكرت رويترز في أبريل نيسان أن الولايات المتحدة تستعد لتقديم حزمة أسلحة للمملكة تزيد على 100 مليار دولار.

وقال ترامب اثناء اجتماعه في الرياض مع ولي العهد السعودي “أعتقد حقا أن هناك مودة كبيرة بيننا”.

وقال مصدران مطلعان على المناقشات لرويترز إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض لطائرات إف-35 المقاتلة التي يُعتقد منذ فترة طويلة أن المملكة مهتمة بها.

ولم يتضح بعد إذا كانت هذه الطائرات ضمن الصفقة التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء.

وسيتوجه ترامب الذي يرافقه نخبة من قادة الأعمال منهم الملياردير إيلون ماسك من الرياض إلى قطر يوم الأربعاء، ثم الإمارات يوم الخميس. ولا يتضمن برنامج الجولة زيارة إسرائيل، مما أثار تساؤلات حول مكانة الحليف الوثيق في أولويات واشنطن. وينصب تركيز الرحلة على الاستثمار وليس على المسائل الأمنية في الشرق الأوسط.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي “رغم أن الطاقة لا تزال حجر الزاوية في علاقتنا، توسعت الاستثمارات وفرص الأعمال في المملكة وتضاعفت أضعافا مضاعفة”.

وأضاف قبل وصول ترامب “وبالتالي… حين يتحد السعوديون والأمريكيون تحدث أمور جيدة جدا… وتحدث في أغلب الأحيان أمور عظيمة عندما تتحقق هذه المشروعات المشتركة”.

وجاء في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب وصف ولي العهد السعودي بأنه صديق، وقال إن علاقتهما جيدة وإن الاستثمار السعودي سيساعد في خلق فرص عمل في الولايات المتحدة.