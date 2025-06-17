ترامب يدعو طهران إلى “استسلام غير مشروط” مع استمرار حربها مع إسرائيل

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من باريسا حافظي وجنى شقير ومعيان لوبيل

دبي/القدس (رويترز) – دعا الرئيس دونالد ترامب إيران يوم الثلاثاء إلى “استسلام غير مشروط” وحذر من أن صبر الولايات المتحدة ينفد لكنها لا تنوي “القضاء” على الزعيم الأعلى الإيراني، “في الوقت الراهن”، وذلك مع استمرار الحرب الجوية بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية لليوم الخامس على التوالي.

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد يواجه مصير صدام حسين، الذي أطيح به في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وأُعدم في 2006 بعد محاكمة.

وقال كاتس لمسؤولين عسكريين إسرائيليين كبار “أحذر الدكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين”.

وأفادت تقارير لاحقة بوقوع انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ومدينة أصفهان بوسط البلاد، بينما قالت إسرائيل إن إيران أطلقت المزيد من الصواريخ باتجاهها ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وجنوب إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات على 12 موقعا لإطلاق الصواريخ ومنشأة تخزين في طهران.

وتوقع ترامب يوم الاثنين ألا تقلص إسرائيل هجماتها. وقال إنه قد يرسل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس جيه.دي فانس للقاء مسؤولين إيرانيين.

وأشارت تعليقات ترامب التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى موقف أكثر تشددا تجاه إيران، في الوقت الذي يدرس فيه إمكان زيادة التدخل الأمريكي.

وقال على منصته (تروث سوشيال) إن مكان خامنئي معروف، لكن “لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الراهن”، مضيفا أن “صبرنا ينفد”.

وبعد ثلاث دقائق كتب في منشور جديد قائلا “استسلام غير مشروط!”.

وأدت رسائل ترامب المتناقضة والغامضة أحيانا عن الصراع بين إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة الوثيقة، وإيران عدوها اللدود، إلى تعميق حالة عدم اليقين المحيطة بالأزمة. وتنوعت تعليقاته العلنية بين التهديدات العسكرية والمبادرات الدبلوماسية، وهو أمر ليس غريبا على رئيس معروف بنهجه المتقلب في السياسة الخارجية.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه قد يرسل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو نائب الرئيس جيه.دي فانس للقاء مسؤولين إيرانيين.

وقال ترامب للصحفيين بعدما غادر كندا مساء يوم الاثنين بعد المشاركة في قمة دول مجموعة السبع إن ذلك “لا علاقة له” بالعمل على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وإيران.

وقال على تروث سوشيال في وقت متأخر أمس إن من المتوقع حدوث شيء “أكبر بكثير” من ذلك.

وقال فانس إن قرار اتخاذ إجراءات إضافية لإنهاء برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، الذي تشتبه القوى الغربية في أنه يهدف إلى تطوير قنبلة نووية، “يعود في نهاية المطاف إلى الرئيس”. وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الولايات المتحدة على وشك الدخول في الصراع.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب اجتمع مع مجلس الأمن القومي بعد ظهر يوم الثلاثاء لمناقشة الصراع.

وذكر ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز إن الولايات المتحدة تنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسع نطاق نشر طائرات حربية أخرى.

وتأتي الخطوة في أعقاب عمليات نشر أخرى وصفها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث بأنها ذات طبيعة دفاعية. ولم تتخذ الولايات المتحدة حتى الآن سوى إجراءات دفاعية في الصراع الحالي مع إيران، بما في ذلك المساعدة في إسقاط الصواريخ التي أُطلقت باتجاه إسرائيل.