ترامب يرسل وفدا إلى باكستان ويتبادل الاتهام مع إيران بخرق وقف النار

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إرسال وفد إلى إسلام آباد الاثنين لاستئناف المباحثات بشأن إنهاء الحرب مع إيران، مع تجديد تهديده بتدمير بنيتها التحتية، فيما تبادل البلدان الاتهام بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت العاصمة الباكستانية احتضنت جولة مفاوضات أولى مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران السبت الماضي، قادها نائب الرئيس الأميركي جاي جي فانس ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، لكنها لم تسفر عن اتفاق.

وشددت باكستان الإجراءات الأمنية بشكل ملحوظ في العاصمة الأحد، وأغلقت طرقا وفرضت قيودا على حركة المرور في أنحاء المدينة، وكذلك في مدينة روالبندي المجاورة، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي بعد عن جولة مفاوضات جديدة من إسلام آباد أو الجمهورية الإسلامية.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “يتوجه ممثلون عني الى إسلام آباد في باكستان. سيكونون هناك مساء الغد (الاثنين)، للمفاوضات”، مضيفا أنه يعرض على طهران “اتفاق معقولا”.

كما اتهم الجمهورية الإسلامية بخرق الاتفاق الراهن لوقف إطلاق النار في مضيق هرمز، قائلا “قررت إيران إطلاق الرصاص أمس في مضيق هرمز – وهو انتهاك كامل لاتفاق وقف إطلاق النار!”.

وحذّر من أن “الولايات المتحدة ستدمر كل محطة لإنتاج الطاقة، وكل جسر في إيران” ما لم يتم التوصل الى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب.

من جهتها، اعتبرت إيران الأحد أن الحصار البحري الأميركي على موانئها يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار الساري في حرب الشرق الأوسط، فضلا عن كونه “غير قانوني”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس إن “ما يسمى +حصار+ الولايات المتحدة لموانئ إيران أو سواحلها ليس انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه باكستان فحسب، بل هو أيضا عمل غير قانوني وجنائي”.

وأضاف بقائي “علاوة على ذلك، فإن تعمد إلحاق عقاب جماعي بالشعب الإيراني يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

– “قضايا جوهرية عالقة” –

في الأثناء، بقي مضيق هرمز مغلقا الأحد، فيما أكّد قاليباف أن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي ما زال “بعيدا” رغم إحراز المفاوضات بعض التقدّم.

وقال قاليباف في تصريحات نقلها التلفزيون السبت إنه تم تحقيق “تقدّم” في المفاوضات مع واشنطن “لكن لا تزال هناك فجوات كبيرة وبعض القضايا الجوهرية العالقة”.

وأضاف “لا نزال بعيدين عن النقاش النهائي”، فيما تنقضي مهلة وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين الأربعاء ما لم يجر تمديده.

وأعربت تركيا الأحد عن تفاؤلها حيال إمكانية تمديده. وقال وزير خارجيتها هاكان فيدان إن “أحدا لا يرغب برؤية حرب جديدة تندلع عندما تنقضي مدة وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل. نأمل… في أن تمدد الأطراف (المعنية) وقف إطلاق النار”. وأضاف “آمل بأن يتم تمديده. أنا متفائل”.

والجمعة، أعلنت طهران فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، بعدما تم الاتفاق على وقف موقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

وأنعش ذلك الأسواق العالمية وأدى إلى انخفاض أسعار النفط، لكن طهران تراجعت عن موقفها بعدما أصر ترامب على أن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى إلى أن يتم التوصل لاتفاق نهائي.

– “استهداف” –

أما الحرس الثوري الإيراني فحذّر من أن أي محاولة للمرور عبر مضيق هرمز من دون إذن “ستُعتبر تعاونا مع العدو، وسيتم استهداف السفينة المخالفة”.

وعبرت عدة ناقلات نفط وغاز المضيق صباح السبت عندما أُعيد فتحه لمدة وجيزة، بحسب ما أظهرت بيانات تتبّع، لكن تراجعت أخرى فيما أظهرت البيانات أن أي سفن لم تعد تعبر المضيق بحلول فترة بعد الظهر.

وأظهرت بيانات تعقّب صباح الأحد توقف حركة الملاحة تماما عبر المضيق غداة ثلاثة حوادث كشفت عن مدى خطورة عبوره.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن الحرس الثوري أطلق النار على ناقلة بينما أشارت شركة “فانغارد تيك” للاستخبارات الأمنية إلى أن الحرس هدد بـ”تدمير” سفينة سياحية خالية كانت تهم بمغادرة الخليج.

وفي حادث ثالث، أعلنت الهيئة البريطانية أنها تلقّت بلاغا عن “إصابة (سفينة) بمقذوف لم تُعرف طبيعته ألحق أضرارا” بحاويات شحن من دون أن يتسبب باندلاع حريق.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها استدعت السفير الإيراني للاحتجاج على “حادث إطلاق نار” مرتبط بسفينتين ترفعان العلم الهندي في المضيق.

– “حقوق نووية” –

على الصعيد الدبلوماسي، عبّرت مصر الداعمة لجهود الوساطة الباكستانية، عن تفاؤلها السبت إذ أشار وزير خارجيتها بدر عبد العاطي إلى أن القاهرة وإسلام آباد تأملان التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران “خلال الأيام المقبلة”.

وإضافة إلى وضع مضيق هرمز، يشكّل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب نقطة خلاف رئيسية عالقة في المحادثات.

وأعلن ترامب الجمعة أن إيران وافقت على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب بما مجموعه حوالى 440 كيلوغراما. وقال “سنحصل عليه عبر الذهاب إلى إيران باستخدام العديد من الحفّارات”.

في الأثناء، أعلنت الخارجية الإيرانية أن المخزون الذي يُعتقد أنه في عمق الأرض تحت الأنقاض التي خلفها قصف أميركي خلال حرب الأيام الـ12 في حزيران/يونيو، “لن ينقل الى أي مكان”، مؤكدة “لم تطرح إطلاقا في المفاوضات مسألة نقل اليورانيوم المخصّب إلى الولايات المتحدة”.

وتساءل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن مبررات حرمان إيران من “حقّها القانوني” في امتلاك برنامج نووي.

وجاء في بيان للرئاسة الإيرانية “كيف يعلن الرئيس الأميركي أن على إيران عدم استخدام حقوقها النووية من دون تقديم سبب لذلك؟”.

وأضاف “كيف يحاول حرمان بلد من حقوقه القانونية؟”.

اندلعت حرب الشرق الأوسط في 28 شباط/فبراير عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة هجمات مباغتة على إيران رغم أن واشنطن وطهران كانتا تجريان مفاوضات حينذاك.

وسرعان ما اتّسعت رقعة النزاع ليشمل مختلف دول المنطقة، فاستهدفت إيران جيرانها في الخليج فيما دخل حزب الله اللبناني الحرب عبر إطلاق صواريخ باتّجاه الدولة العبرية.

بور/لين-ح س/ع ش