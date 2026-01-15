ترامب يرى تراجعا في حملة القمع الإيرانية وطهران تنفي إعدام متظاهر

دبي/واشنطن 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أُبلغ بأن وتيرة عمليات القتل خلال حملة القمع الإيرانية للاحتجاجات خفت حدتها وإنه يعتقد أنه لا توجد خطة حالية لتنفيذ عمليات إعدام على نطاق واسع، متبنيا موقف الانتظار والترقب بعد أن هدد في وقت سابق بالتدخل.

‭ ‬وبعدما قال وزير الخارجية الإيراني إنه “لا توجد خطة” إيرانية لإعدام مواطنين، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس بأنه لن يصدر حكم بإعدام عرفان سلطاني (26 عاما)، الذي اعتقل خلال احتجاجات في مدينة كرج.

وذكرت منظمة “هنجاو” الحقوقية في وقت سابق من الأسبوع أن سلطاني كان من المقرر إعدامه أمس الأربعاء. ونقلت عن أقاربه أنه تم تعليق حكم بإعدامه تم إبلاغهم به في وقت سابق.

ورد ترامب على تقرير إخباري أفاد بأن أحد المحتجين الإيرانيين لم يعد محكوما عليه بالإعدام، قائلا في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس “إنها أخبار سارة. نتمنى أن يستمر الوضع على هذا الحال!”.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الخميس إن سلطاني متهم “بالتواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد وممارسة أنشطة دعائية ضد النظام”، لكن عقوبة الإعدام لا تسري في حالة الإدانة بمثل هذه التهم.

وأدت تعليقات ترامب أمس الأربعاء إلى تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة أشهر ونزول الذهب من ذروة قياسية اليوم الخميس. وهدد ترامب مرارا بالتدخل لدعم المحتجين في إيران حيث يشن النظام الديني حملة قمع شديدة لإخماد الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 28 ديسمبر كانون الأول.

‭ ‬* تراجع حدة الاحتجاجات

قال مسؤولون داخل إيران، تواصلت معهم رويترز يومي الأربعاء والخميس، إن الاحتجاجات هدأت منذ يوم الاثنين على ما يبدو. وأعاق انقطاع الإنترنت لمدة أسبوع تدفق المعلومات.

واحتدم التوتر أمس الأربعاء، إذ قالت إيران إنها حذرت جيرانها من أنها ستضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال توجيه الولايات المتحدة ضربات لها، وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن تسحب بعض أفرادها من قواعدها في المنطقة.

وقال ترامب إنه جرى إبلاغه بأن عمليات القتل في حملة القمع بدأت تتراجع. وردا على سؤال حول مصدر معلوماته، وصفهم ترامب بأنهم “مصادر مهمة جدا على الجانب الآخر”.

ولم يستبعد ترامب، خلال حديثه في البيت الأبيض، احتمال قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، قائلا “سنراقب مجريات الأمور” قبل أن يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تلقت “تقريرا جيدا جدا” من إيران.

وفي تصريحات منفصلة، قال ترامب لرويترز في مقابلة حصرية إن المعارض الإيراني رضا بهلوي، وهو نجل آخر شاه لإيران، “يبدو لطيفا جدا”، لكنه عبر عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة في نهاية المطاف.

وذكر ترامب أنه من الممكن أن تسقط الحكومة في طهران بسبب الاحتجاجات، لكن في الحقيقة “يمكن لأي نظام أن يسقط”.

وعبرت تركيا، وهي واحدة من عدة دول في المنطقة تستضيف قوات أمريكية، عن معارضتها لاستخدام العنف ضد إيران. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول إن الأولوية هي تجنب زعزعة الاستقرار.

وأفادت وسائل إعلام سعودية بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس لمناقشة التطورات الإقليمية وسبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت قطر إن سحب قوات من قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، “يأتي ردا على التوتر الحالي بالمنطقة”.

وكانت إيران أطلقت صواريخ على قاعدة العديد العام الماضي ردا على الغارات الجوية الأمريكية على منشآتها النووية خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين طهران وإسرائيل.

* مجموعة السبع تندد بقمع المحتجين

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، وهي منظمة حقوقية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، إنها تحققت حتى الآن من مقتل 2435 متظاهرا و153 شخصا مرتبطين بالحكومة في المظاهرات التي بدأت احتجاجا على ارتفاع الأسعار قبل أن تتحول إلى واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المؤسسة الدينية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وفاق عدد القتلى هذه المرة بكثير العدد القتلى المعروف لاضطرابات سابقة سحقتها السلطات الإيرانية، مثل احتجاجات “المرأة والحياة والحرية” عام 2022 والاضطرابات التي اندلعت بسبب الانتخابات المتنازع على نتيجتها في عام 2009.

ووصفت كل من إيران وخصومها الغربيين الاضطرابات بأنها الأعنف منذ الثورة الإسلامية عام 1979 التي جاءت بنظام الحكم الديني الشيعي.

وقالت السلطات الإيرانية إن المظاهرات تحولت من احتجاجات مشروعة على مظالم اقتصادية إلى اضطرابات يثيرها أعداؤها الأجانب، واتهمت من وصفتهم بالإرهابيين بمهاجمة قوات الأمن والممتلكات العامة.

ونددت دول مجموعة السبع بما وصفته بالقمع الوحشي الذي تمارسه السلطات الإيرانية، قائلة إنها مستعدة لفرض عقوبات إضافية على إيران إذا استمرت في قمع المحتجين.

(إعداد محمود رضا مراد ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير‭ ‬دعاء محمد)