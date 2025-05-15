The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

ترامب يشيد بتعهد قطر استثمار 10 مليارات دولار في قاعدة أمريكية ويزور الإمارات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من جرام سلاتري وآندرو ميلز وفيديريكو ماتشوني

الدوحة/أبوظبي (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن قطر ستستثمر عشرة مليارات دولار في الأعوام المقبلة في قاعدة العُدَيد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وذكر، في كلمة ألقاها أمام القوات الأمريكية في القاعدة خلال جولته في الخليج، أن قيمة المشتريات الدفاعية القطرية من الاتفاقات التي أبرمتها أمريكا يوم الأربعاء تبلغ 42 مليار دولار.

وتوقف موكب ترامب بجوار حظيرة طائرات كبيرة في القاعدة بعد رحلة على الطرق المغلقة وتحت سماء مغبرة وسط الصحراء المنبسطة.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية باعتبارها ممثلة عن وكالات الأنباء في تغطية رحلة ترامب أن الموكب شمل شاحنتين من طراز تسلا سايبرترك باللون الأحمر الزاهي، تابعتين لقوات الأمن الداخلي في قطر.

وتوجه ترامب بعد ذلك إلى الإمارات، التي يتطلع قادتها للحصول على دعم أمريكي لتحويل الدولة الخليجية الغنية لرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وكان في استقباله في مطار أبوظبي الدولي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثم توجه لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الولايات المتحدة والإمارات يسمح للدولة الخليجية باستيراد 500 ألف وحدة سنويا من الرقائق الأكثر تقدما من إنتاج إنفيديا اعتبارا من العام الجاري.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز بناء الدولة لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. إلا أن مصادر قالت إن الاتفاقية أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي لدى دوائر في الحكومة الأمريكية وقد تتغير بنودها.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

كيف تُعالَج الأمراض النفسية في بلدك؟

في سويسرا، يتم تحويل المزيد من الأشخاص إلى العلاجات الكهربائية أو العلاج النفسي بمساعدة المواد المؤثرة نفسيًا. هل توجد أساليب مماثلة في بلدك؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
3 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية