ترامب يشيد بتعهد قطر استثمار 10 مليارات دولار في قاعدة أمريكية ويزور الإمارات

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من جرام سلاتري وآندرو ميلز وفيديريكو ماتشوني

الدوحة/أبوظبي (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن قطر ستستثمر عشرة مليارات دولار في الأعوام المقبلة في قاعدة العُدَيد الجوية، وهي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وذكر، في كلمة ألقاها أمام القوات الأمريكية في القاعدة خلال جولته في الخليج، أن قيمة المشتريات الدفاعية القطرية من الاتفاقات التي أبرمتها أمريكا يوم الأربعاء تبلغ 42 مليار دولار.

وتوقف موكب ترامب بجوار حظيرة طائرات كبيرة في القاعدة بعد رحلة على الطرق المغلقة وتحت سماء مغبرة وسط الصحراء المنبسطة.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية باعتبارها ممثلة عن وكالات الأنباء في تغطية رحلة ترامب أن الموكب شمل شاحنتين من طراز تسلا سايبرترك باللون الأحمر الزاهي، تابعتين لقوات الأمن الداخلي في قطر.

وتوجه ترامب بعد ذلك إلى الإمارات، التي يتطلع قادتها للحصول على دعم أمريكي لتحويل الدولة الخليجية الغنية لرائدة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. وكان في استقباله في مطار أبوظبي الدولي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثم توجه لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن هناك اتفاقا مبدئيا بين الولايات المتحدة والإمارات يسمح للدولة الخليجية باستيراد 500 ألف وحدة سنويا من الرقائق الأكثر تقدما من إنتاج إنفيديا اعتبارا من العام الجاري.

ومن شأن هذه الصفقة أن تعزز بناء الدولة لمراكز البيانات الضرورية للغاية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي. إلا أن مصادر قالت إن الاتفاقية أثارت مخاوف تتعلق بالأمن القومي لدى دوائر في الحكومة الأمريكية وقد تتغير بنودها.