ترامب يعلن عن نشر ملفات اغتيال جون إف. كينيدي الثلاثاء

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إدارته ستنشر الثلاثاء ما تبقى من الملفات المرتبطة باغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون إف. كينيدي، في قضية ما زالت تغذي نظريات المؤامرة بعد 60 عاما على مقتله.

أعلن ترامب عن نشر الوثائق الاثنين أثناء زيارة قام بها إلى “مركز كينيدي” في واشنطن.

وقال للصحافيين “بينما نحن هنا، رأيت بأنه سيكون من المناسب… غدا، سنعلن عن ونقدّم جميع ملفات كينيدي”.

وفي 23 كانون الثاني/يناير، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يدعو إلى رفع السريّة عن وثائق اغتيال كينيدي.

وقال ترامب “ينتظر الناس ذلك منذ عقود، ووجّهت موظفي المسؤولين عن ذلك.. الذين اختارتهم تولسي غابارد” للقيام بنشر الوثائق، في إشارة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية.

شمل الأمر الصادر في كانون الثاني/يناير أيضا الوثائق المرتبطة باغتيال شقيق جون إف. كينيدي الأصغر، روبرت إف. كينيدي، وهو والد وزير الصحة روبرت إف. كينيدي جونيور، ورائد الحركة المدافعة عن الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ جونيور.

وبينما لم يكشف ترامب عن أي تفاصيل بشأن طبيعة المعلومات الجديدة التي ستضمنها الملفات التي تُنشر الثلاثاء، إلا أنه لفت إلى كمّ الوثائق التي ستُنشر قائلا للصحافيين “لدينا كم هائل من الأوراق، سيتعيّن عليكم القراءة كثيرا”.

وأضاف “لا أعتقد بأننا سننقّح شيئا منها”.

نشرت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأميركية في السنوات الأخيرة عشرات آلاف السجلات المرتبطة بعملية اغتيال كينيدي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، لكن تم الإبقاء على آلاف منها بسبب مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.

وذكرت الإدارة عندما تم تنفيذ أكبر عملية نشر للوثائق في كانون الأول/ديسمبر 2022 بأن 97 في المئة من سجلات كينيدي الواقعة بالمجموع في خمسة ملايين صفحة، باتت علنية الآن.

وخلصت “لجنة وارن” التي تولت التحقيق في إطلاق النار على الرئيس السابق عندما كان في السادسة والأربعين من عمره إلى أن قناصا سابقا في سلاح البحرية يدعى لي هارفي أوزوالد تصرّف بمفرده.

لكن هذه النتيجة الرسمية لم تنجح في وضع حد للتكهنات بأن مؤامرة خبيثة كانت وراء عملية قتل كينيدي في دالاس في تكساس، فيما غذى النشر البطيء للملفات الحكومية نظريات المؤامرة على اختلافها.

جغك/لين/كام