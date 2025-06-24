ترامب يعلن موافقة إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار

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من كانيشكا سينغ وآندرو ميلز وباريسا حافظي

واشنطن/الدوحة/إسطنبول (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن وقف إطلاق نار “كاملا وشاملا” بين إسرائيل وإيران سيدخل حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع بين الجانبين، مما قد ينهي حربا استمرت 12 يوما وأدت إلى فرار الملايين من طهران وأثارت مخاوف من المزيد من التصعيد في المنطقة التي مزقتها الحروب.

لكن لم يصدر بعد أي تأكيد من إسرائيل، التي أعلن جيشها أنه رصد إطلاق أربع موجات من الصواريخ من إيران باتجاه إسرائيل في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

وسمع شهود دوي انفجارات قرب تل أبيب وبئر السبع. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مبنى تعرض للقصف، وأن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم الصاروخي على بئر السبع.

وشنت إسرائيل، التي انضمت لها الولايات المتحدة، هجمات على منشآت نووية إيرانية، بعدما اتهمت طهران بأنها تقترب من الحصول على سلاح نووي.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال “على اعتبار أن كل شيء سيمضي كما هو مفترض، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما”.

وبينما أكد مسؤول إيراني في وقت سابق موافقة طهران على وقف إطلاق النار، قال وزير خارجية البلاد إنه لن يكون هناك وقف للأعمال العدائية ما لم توقف إسرائيل هجماتها.

وذكر الوزير عباس عراقجي في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء أنه إذا أوقفت إسرائيل “عدوانها غير القانوني” على الشعب الإيراني في موعد أقصاه الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران (0030 بتوقيت جرينتش) من يوم الثلاثاء فإن إيران لا تنوي مواصلة ردها بعد ذلك.

ولم يتم رصد أي هجمات إسرائيلية على إيران منذ ذلك الحين.

وقال عراقجي في منشور على موقع إكس “القرار النهائي بشأن وقف عملياتنا العسكرية سيُتخذ لاحقا”.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار بشرط ألا تشن إيران هجمات أخرى، وذكر أن ترامب توسط في الاتفاق في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار ترامب على ما يبدو إلى أنه سيكون لدى إسرائيل وإيران بعض الوقت لاستكمال أي مهام جارية، وبعدها سيبدأ وقف إطلاق النار على مراحل.

وتنفي إيران امتلاكها لأي برنامج نووي، لكن الزعيم الأعلى علي خامنئي قال إنه لو أرادت إيران ذلك “لما استطاع قادة العالم إيقافنا”.

وإسرائيل، غير العضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يعتقد أنها تمتلك أسلحة نووية، وهو أمر لا تنفيه إسرائيل ولا تؤكده.

وأبلغ مسؤول مطلع على المفاوضات رويترز بأن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تمكن من الحصول على موافقة طهران خلال اتصال هاتفي مع مسؤولين إيرانيين.

وأضاف المسؤول أن ترامب أبلغ أمير قطر بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف كانوا على اتصال مباشر وغير مباشر مع الإيرانيين.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة ولا السفارة الإسرائيلية في واشنطن بعد على طلبات منفصلة من رويترز للتعليق.

وقبل هذا بساعات، أشار ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إلى أن إسرائيل تتطلع إلى إنهاء حملتها على إيران قريبا ونقلت هذه الرسالة إلى الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أفادت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من وزراء الحكومة عدم الإدلاء بأي تصريحات علنية.

وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع هذه الأنباء.

وارتفعت العقود الآجلة للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 0.4 بالمئة في وقت متأخر من تداولات يوم الاثنين، مما يشير إلى أن المتداولين يتوقعون أن تفتح سوق الأسهم الأمريكية على مكاسب يوم الثلاثاء.

وهوت العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد أن أعلن ترامب الاتفاق على وقف لإطلاق النار. وهدأ الإعلان من مخاوف اضطرابات الإمدادات في المنطقة.