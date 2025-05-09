ترامب يقترح خفض الرسوم على الصين: نسبة 80 في المئة “تبدو صائبة”

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أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145 في المئة إلى 80 في المئة، وذلك قبيل مفاوضات بين البلدين ستعقد في سويسرا للبحث في علاقتهما التجارية.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال: “80 في المئة على الصين يبدو قرارا صائبا!”.

وأضاف أن “الأمر يعود إلى سكوت بي” في إشارة إلى رئيس الوفد المفاوض نيابة عن واشنطن، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت الذي سيلتقي نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ هذا الأسبوع في جنيف، سعيا لتهدئة التوتر في الأسواق العالمية.

ولم يذكر ترامب في منشوره ما إذا كان يعتقد أن نسبة 80 في المئة يجب أن تكون المستوى النهائي للرسوم على السلع الصينية، في حال توقفت الحرب التجارية، أو أنها مجرد وضع موقت.

وكانت الصين ردّت بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 في المئة على السلع الأميركية.

وفي منشور آخر بأحرف كبيرة، كتب ترامب “يتعين على الصين أن تفتح سوقها أمام الولايات المتحدة، سيكون ذلك مفيدا جدا لهم!!! الأسواق المغلقة لم تعد مجدية!!!”.

جاء ذلك فيما أفادت البيانات الرسمية الصينية الجمعة بأنّ صادرات البلاد العالمية ارتفعت في نيسان/أبريل رغم الحرب التجارية.

ورأى خبراء أن ارتفاع النمو بنسبة 8,1 في المئة والذي فاق التوقعات، يشير إلى أن بكين تعيد توجيه مسار تجارتها إلى جنوب شرق آسيا للتخفيف من أثر الرسوم الجمركية الأميركية، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 17,6 في المئة.

وكتب ستيفن إينس من شركة “إس بي آي” لإدارة الأصول في مذكرة أن “سلاسل التوريد العالمية يعاد توجيهها فعليا في الوقت الفعلي”.

وأضاف أنّ “العملاق الصناعي الصيني يعيد توجيه تدفقات الإنتاج نحو مناطق لا تطاله فيها تداعيات الرسوم الجمركية”.

وتشدّد الصين على أنّ موقفها المتمثل في ضرورة رفع الولايات المتحدة للرسوم الجمركية أولا “لم يتغيّر” متعهّدة الدفاع عن مصالحها.

من جانبه، قال بيسينت إنّ الاجتماعات في سويسرا ستركّز على “خفض التصعيد”، وليس على “صفقة تجارية كبيرة”.

وكان ترامب قال للصحافيين الخميس، إنّه يعتقد أنّ محادثات جنيف ستكون “جوهرية”. وعندما سئل عمّا إذا كان خفض الرسوم أمرا محتملا، قال “ربما يكون كذلك”.

– الأسواق مرتفعة –

وجاء منشور ترامب على تروث سوشال غداة كشفه عن اتفاق تجاري “تاريخي” مع بريطانيا، هو الأول مع دولة معيّنة منذ إطلاقه حرب الرسوم واسعة النطاق الشهر الماضي.

وقال ترامب إن الاتفاق مع بريطانيا سيكون الأول من بين العديد من الاتفاقات الأخرى، معربا عن أمله أن تسفر المحادثات العسيرة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك الصين، عن نتائج قريبا.

وترغب العديد من الدول في إجراء محادثات مع واشنطن لتجنب رسوم ترامب التي تراوح من 10% على كثير من البلدان إلى رسوم باهظة على الصين، الهدف الرئيسي لترامب.

وعلى مستوى آخر، ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية عموما الجمعة، وسط تفاؤل متزايد بتخفيف التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية، بينما استقرّت الأسواق الأوروبية في المنطقة الخضراء بعد أداء متباين في آسيا.

وسجل مؤشر داكس للأسهم الألمانية في بورصة فرانكفورت أعلى مستوى قياسي له قبل منشور ترامب، معوّضا بذلك الخسائر التي نتجت من إعلانات الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية في نيسان/أبريل.

وفي إطار أول اتفاق تجاري منذ إطلاق ترامب حرب الرسوم الجمركية، وافقت واشنطن على خفض الرسوم على السيارات البريطانية ورفعها بالكامل على الصلب والألمنيوم.

في مقابل ذلك، ستفتح بريطانيا أسواقها أمام لحوم البقر الأميركية وغيرها من المنتجات الزراعية، لكن الضريبة الأساسية البالغة 10 في المئة على السلع البريطانية ستظل قائمة.

دو/ناش/ب ق