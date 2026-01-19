ترامب يقول إنه لم يعد “ملزما” بالسلام “فقط” بعد عدم حصوله على جائزة نوبل

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لم يعد “ملزما بالعمل فقط من أجل السلام” بعد عدم منحه جائزة نوبل، مشدّدا في رسالة نشرت الإثنين على أن العالم لن ينعم بالأمن طالما أن غرينلاند ليست بين أيدي الولايات المتحدة.

وقد تسبّبت التوتّرات بين الأميركيين والأوروبيين في تراجع أبرز البورصات الأوروبية، بعد تهديد الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية إضافية على ثمانية بلدان أوروبية بسبب معارضتها السيطرة الأميركية على غرينلاند. وتوعّد الاتحاد الأوروبي بردّ حازم.

وفي رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور عمّمت الإثنين، كتب ترامب “بما أن بلادكم قررت عدم منحي جائزة نوبل للسلام بعدما أوقفتُ أكثر من ثماني حروب، لم أعد أشعر بأنني ملزم بالعمل فقط من أجل السلام”.

وأكّدت أوساط ستور فحوى الرسالة لوكالة فرانس برس.

وأوضح ديوان رئيس الوزراء النروجي أن هذه الرسالة أتت ردّا على خطاب وجّهه ستور والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أعربا فيه عن “معارضتهما للزيادات الجمركية المعلنة في حقّ النروج وفنلندا وبلدان أخرى”.

وذكّر ستور أيضا بأن منح جوائز نوبل ليس منوطا بالحكومة النروجية.

وأوضح “شرحت بوضوح، بما في ذلك للرئيس ترامب، أن الجائزة تمنحها لجنة مستقلة”.

وأعاد ترامب التأكيد في رسالته على رغبته في السيطرة على غرينلاند التابعة للدنمارك والتي تتمتّع بحكم ذاتي، وهو موقف أثار قلقا حول العالم.

وقال “الدنمارك لا تستطيع حماية هذه الأرض من روسيا أو الصين”.

وأضاف “لماذا لديهم أصلا الحق في ملكيتها؟ لا توجد وثائق مكتوبة، كل ما في الأمر أنّ قاربا رسا هناك قبل مئات السنين، لكن نحن أيضا كانت لدينا قوارب رست هناك”.

وتابع ترامب في المنشور الموجّه إلى يوناس غار ستور أن “العالم لن يكون آمنا ما لم نسيطر بالكامل على غرينلاند”.

“درء التهديد الروسي عن غرينلاند” –

شنّ دونالد ترامب حملة شرسة العام الماضي لانتزاع جائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده التي قال إنها وضعت حدّا لثماني حروب.

ومنحت الجائزة للمعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو التي فرّت من فنزويلا بحرا لاستلام جائزتها في أوسلو الشهر الماضي.

وقال ترامب في منشور على شبكته “تروث سوشال” إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينبّه الدنمارك منذ 20 عاما إلى ضرورة “درء التهديد الروسي عن غرينلاند”.

وتابع “للأسف، لم تتمكّن الدنمارك من فعل شيء في هذا الخصوص. وقد حان الوقت للتحرّك وسيحصل ذلك!!!”.

وقال وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن إن تدابير قد اتّخذت في هذا الصدد.

وأشار في بيان نشر الإثنين إلى أن “الحكومتين الدنماركية والغرينلاندية، بالتعاون مع عدّة حلفاء في الناتو، قرّرتا توسيع الوجود العسكري والأنشطة التدريبيبة في المنطقة القطبية الشمالية وشمال الأطلسي”.

ومن المرتقب أن يجتمع وزير الدفاع الدنماركي ووزيرة الخارجية الغرينلاندية فيفيان موتزفيلدت بالأمين العام للناتو مارك روته.

– “ابتزاز” –

وفي ظلّ التهديدات الجمركية الأميركية، يعقد زعماء الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي قمّة استثنائية الخميس. وقد كلّفت المفوّضية التي دعت إلى “الحوار” بدلا من “التصعيد” بالنظر في الردود المحتملة.

وينوي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المطالبة بتفعيل آلية “مكافحة الإكراه” في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على الواردات الأوروبية.

وتتيح هذه الآلية خصوصا حدّ الواردات الآتية من بلد ما أو من وصوله إلى استدراجات العروض العامة، فضلا عن منع بعض الاستثمارات.

وأكّد وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل خلال مؤتمر صحافي الإثنين “لن نرضخ للابتزاز، أوروبا ستصدر ردا واضحا وموحدا. نُعدّ معا حاليا تدابير مضادة مع شركائنا الأوروبيين”، متحدثا عن تجميد الاتفاق الجمركي الأميركي الأوروبي وفرض رسوم جمركية على منتجات أميركية مستوردة كانت مجمّدة لغاية 6 شباط/فبراير.

ويهدّد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % على ثمانية بلدان، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن “استخدام الرسوم الجمركية ضد الحلفاء خطأ تام”، مشدّدا على أن حربا تجاريّة “لن تكون في مصلحة أحد”.

ونبّه المستشار الألماني فريدريش ميرتس من أن الزيادات الجمركية الأميركية ستضرّ بالأميركيين أكثر منه بالأوروبيين، كاشفا أنه يسعى إلى لقاء ترامب لتفادي أيّ تصعيد جمركي.

وعلى وقع هذه التطوّرات تراجعت البورصات في باريس وفرانكفورت وميلانو الإثنين.

وأعلن اتحاد كلاب المزلجات في غرينلاند عن سحب الدعوة الموجّهة إلى المبعوث الأميركي الخاص إلى الجزيرة.

وأكّد رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريديريك نيلسن في منشور على “فيسبوك” الإثنين أن “التصريحات الأميركية الأخيرة، بما فيها التهديدات الجمركية، لن تغيّر موقفنا. ونحن لن نرضح للضغوطات”.

