ترامب يقول إنه يرحب بالاستثمارات الصينية في النفط الفنزويلي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه يرحّب بالاستثمارات الصينية في قطاع النفط الفنزويلي، فيما تسعى كراكاس إلى إنعاش اقتصادها المنهك عقب الإطاحة بنيكولاس مادورو.

وتتمتّع فنزويلا بأكبر احتياطي نفط مثبت في العالم وهي عدّلت قوانينها هذا الأسبوع لتفتح القطاع على الاستثمارات الخاصة والأجنبية.

وكانت الصين أكبر شارٍ للنفط الفنزويلي في عهد مادورو الذي أثار اعتقاله في عملية عسكرية أميركية في 3 كانون الثاني/يناير ونقله إلى الولايات المتحدة استنكار الخارجية الصينية وجعل مستقبل العلاقات بين بكين وكراكاس مبهما.

وقال ترامب لصحافيين السبت على متن الطائرة الرئاسية “الصين مرحّب بها للانضمام وعقد صفقة كبيرة في مجال النفط. نحن نرحّب بالصين”.

وهو لفت إلى أن الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أعطت موافقتها الجمعة لاتفاق تعاون في مجال الطاقة مع الهند.

وصرّح ترامب “الهند ستنضمّ وستشتري النفط الفنزويلي، بدلا من شرائه من إيران، فقد عقدنا هذه الصفقة، الصفقة بخطوطها العريضة، لكن الصين مرحّب بها للانضمام وشراء النفط”.

وأشار ترامب الذي ذكر في أكثر من مناسبة أن واشنطن باتت تتولّى الإدارة في فنزويلا إلى أن الولايات المتحدة وكراكاس ستتشاركان عائدات النفط، مؤكدا أن بلده “يتّفق على نحو جيّد جدّا مع القيادة في فنزويلا. وهم يبلون فعلا بلاء حسنا”.

وأضاف “سوف نبيع قدرا كبيرا من النفط وسوف نأخذ قدرا منه وسوف يأخذون الكثير. وسوف يكسبون المال أكثر من أيّ وقت مضى وسوف يعود الأمر بالنفع علينا”.

ولمّح الرئيس الأميركي إلى إمكانية إبرام الولايات المتحدة “صفقة” مع كوبا، وذلك بعد تهديده البلدان التي تتعامل معها برسوم جمركية.

وقال السبت “أظن أنهم سوف يأتون إلينا على الأرجح بنيّة عقد صفقة لكي تصبح كوبا حرّة من جديد”.

وأضاف “أظنّ أننا سنتوصّل إلى صفقة مع كوبا. وأظنّ، كما تعلمون، أننا سنكون لطيفين”.

بور-لجا/م ن/خلص

