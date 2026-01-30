ترامب يقول إنه ينوي التحدث إلى إيران والبنتاجون يتأهب لإجراءات محتملة

واشنطن 30 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم إجراء محادثات مع إيران رغم إرسال الولايات المتحدة سفنا حربية إلى الشرق الأوسط وقول وزير الدفاع بيت هجسيث إن الجيش متأهب لتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس.

وفي حديثه للصحفيين، لم يذكر ترامب تفاصيل عن طبيعة أو موعد المحادثات، ولم يوضح من سيقود المفاوضات من جانب واشنطن.

وقال ترامب عندما سئل عن احتمال إجراء محادثات مع طهران “نعم، أنا أعتزم ذلك. لدينا الكثير من السفن الكبيرة والقوية جدا المتجهة إلى إيران حاليا، وسيكون من الرائع ألا نضطر إلى استخدامها”.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن ترامب يدرس خياراته، لكنه لم يحسم أمره بعد بشأن توجيه ضربة لإيران. وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب حملة قمع دموية شنتها السلطات الإيرانية على احتجاجات عمت أرجاء البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وهدد ترامب مرارا بالتدخل إذا استمرت إيران في قتل المتظاهرين. إلا أن الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية المتردية والقمع السياسي تراجعت حدتها.

وتوعد ترامب أيضا بالتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي بعد الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية والأمريكية في يونيو حزيران على منشآت نووية رئيسية.

ومع وجود قوة عسكرية أمريكية كبيرة متمركزة في المنطقة، طلب ترامب من هيجسيث خلال اجتماع للحكومة أمس الخميس التعليق على الوضع في إيران.

وقال هيجسيث “ينبغي ألا يسعوا إلى امتلاك قدرات نووية. سنكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي شيء يريده الرئيس من وزارة الحرب”، في إشارة إلى الاسم غير الرسمي الذي أطلقته إدارة ترامب على وزارة الدفاع.

(إعداد عبدالحميد مكاوي ورحاب علاء للنشرة العربية)