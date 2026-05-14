ترامب يقول إن الصين ستشتري 200 طائرة بوينغ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن الصين ستطلب حوالى 200 طائرة “كبيرة” من شركة بوينغ التي تراجعت أسهمها في البورصة بعدما توقع المستثمرون طلبية أكبر.

وقال الرئيس الأميركي في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إثر اجتماعه مع نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، “من بين الأمور التي وافق عليها اليوم شراء 200 طائرة… طائرات بوينغ. 200 طائرة كبيرة”.

وأضاف “أعتقد أن هذا التزام”، من دون الخوض في التفاصيل.

وفي مقتطفات بثّتها القناة من المقابلة التي أجراها الإعلامي شون هانيتي، قال ترامب إن هذه الطلبية ستوفر “وظائف كثيرة”.

وتراجعت أسهم بوينغ على وقع تصريحات الرئيس الأميركي.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد أشارت في وقت سابق إلى طلبية محتملة من الصين قد تشمل حوالى 500 طائرة “بوينغ 737 ماكس”، فضلا عما يصل إلى مئة نموذج أكبر، من قبيل “787 دريملاينر” و”777″.

وقد تعذّر على وكالة فرانس برس التواصل في الحال مع بوينغ.

والمدير التنفيذي للشركة كيلي أورتبرغ هو بين مجموعة رجال الأعمال التي ترافق الرئيس الأميركي في زيارته لبكين.

وكان أورتبرغ قد أعرب الشهر الماضي لمحلّلين عن تفاؤله بالطلبية الصينية، مشيرا “يعتمد الأمر بنسبة مئة في المئة على المفاوضات والعلاقات الأميركية الصينية”.

وتعود الطلبية الأخيرة التي تلقّتها بوينغ من الصين للعام 2017 عندما زار دونالد ترامب بكين خلال ولايته الرئاسية الأولى. وهي شملت 200 طائرة بقيمة إجمالية مقدّرة بحوالى 37 مليار دولار.

