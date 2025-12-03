ترامب يلمح إلى اختيار مستشاره الاقتصادي كيفن هاسيت لرئاسة الاحتياطي الفدرالي

لمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى أنه يريد ترشيح كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت ليحل مكان رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي المنتهية ولايته جيروم باول العام المقبل.

وقال ترامب خلال تقديمه ضيوفا في فعالية في البيت الأبيض حضرها هاسيت “إنها مجموعة عظيمة، وأعتقد أن رئيسا محتملا للاحتياطي الفدرالي موجود هنا أيضا”.

وأضاف “لا أعلم، هل يُسمح لنا بقول ذلك، محتمل؟ إنه شخص محترم، وهذا ما أستطيع قوله. شكرا لك يا كيفن”.

وكان ترامب قال الثلاثاء أنه سيعلن “على الأرجح في بداية العام المقبل” اسم الشخص الذي يرغب في أن يخلف باول في رئاسة الاحتياطي الفدرالي.

وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته “سنعلن على الأرجح في بداية العام المقبل من يمكن أن يصبح الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي”.

وكرّر أنه عرض المنصب على وزير الخزانة سكوت بيسنت، لكن الأخير “لا يريده”.

ويتطلّب تثبيت مرشح ترامب لرئاسة الاحتياطي الفدرالي في منصبه مصادقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ويبدو أن الإشارة إلى إعلان الاسم في العام 2026 تشكل إرجاء جديدا لهذا التعيين الاستراتيجي الذي تعمل عليه السلطة التنفيذية منذ أشهر عدة.

وأشار الرئيس الأميركي الثلاثاء إلى أن ملفات عشرة مرشحين تم درسها “ويتبقى واحد”. ويُعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفن هاسيت المرشح الأبرز حاليا.

وتنتهي في ربيع 2026 ولاية الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي جيروم باول.

وكان ترامب عيّنه في العام 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى، غير أن الملياردير الجمهوري لم يخف يوما في ولايته الرئاسية الثانية، غير المتتالية، رغبته في إقالة باول وسط جدل حول ما إذا صلاحيات رئيس البلاد تسمح له بذلك.

