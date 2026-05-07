ترامب يهدّد الاتحاد الأوروبي برسوم إضافية ما لم يقر الاتفاق التجاري بحلول 4 تموز/يوليو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنّه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي المصادقة على الاتفاق التجاري مع واشنطن بحلول الرابع من تموز/يوليو، وإلا مواجهة رسوم جمركية “أعلى بكثير”، وذلك مع عدم توصل الأوروبيين إلى اتفاق نهائي بهذا الصدد.

وأشار ترامب إلى أنه تحدّث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بهذا الشأن و”وافق على منحها مهلة حتى العيد الوطني الـ250 لبلادنا، وإلا، فسترتفع للأسف رسومهم الجمركية فورا إلى مستويات أعلى بكثير”.

من جهتها، قالت فون دير لايين إن “تقدّما جيدا” أُحرز على صعيد المصادقة على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بحلول تموز/يوليو.

وجاء في منشور لها على منصة إكس “ما زال الجانبان ملتزمين تماما تنفيذه. ويتم إحراز تقدم جيد نحو خفض التعرفة بحلول مطلع تموز/يوليو”.

وتحيي الولايات المتحدة في هذا العام الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد عن الحكم البريطاني.

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد توصلا في تموز/يوليو الماضي إلى اتفاق يحدّد الرسوم على معظم السلع الأوروبية عند 15%، لكن الصيغة النهائية للاتفاق ما زالت تتطلّب موافقة الدول الأعضاء، وهو ما يثير استياء واشنطن.

والأسبوع الماضي تعهّد ترامب زيادة الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25%، متهما التكتل بعدم التزام الاتفاق.

وقالت قبرص التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي، إنها تسعى لمواصلة “الزخم الإيجابي” في المحادثات مع أعضاء البرلمان الأوروبي في 19 أيار/مايو.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال “انتظرت بصبر أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزامه الاتفاق التجاري التاريخي الذي توصّلنا إليه في تورنبري في اسكتلندا، وهو أكبر اتفاق تجاري على الإطلاق!”.

وأضاف “لقد قُطع وعد بأن يلتزم الاتحاد الأوروبي بجانبه من الاتفاق، وأن يخفض رسومه الجمركية إلى الصفر، وفق ما ورد في الاتفاق!”.

وفي أواخر آذار/مارس، منح المشرّعون في الاتحاد الأوروبي موافقتهم المبدئية على اتفاق الرسوم الجمركية مع ترامب، لكنهم سعوا أيضا إلى الحصول على ضمانات إضافية.

ورغم موافقة البرلمان الأوروبي المشروطة، تتطلّب المصادقة النهائية على الاتفاق تفاوضا بين دول التكتل لإقراره ودخوله حيّز التنفيذ.

