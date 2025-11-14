ترامب يوقّع أمرا تنفيذيا بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على لحوم البقر والبن وغيرها

afp_tickers

3دقائق

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا بخفض الرسوم الجمركية على واردات مثل لحوم البقر والموز والبن والطماطم، في حين تواجه إدارته ضغوطا من الناخبين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقرّرت إدارة ترامب إعفاء بعض المنتجات الزراعية من الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضت هذا العام في إطار التصدي لسلوكيات اعتبرت غير منصفة، بعد النظر في قضايا تشمل قدرة الولايات المتحدة على إنتاجها محليا.

أما الرسوم الجمركية الأخرى فستبقى سارية المفعول.

وتم تفعيل الإعفاء من الرسوم الجمركية “المتبادلة” بأثر رجعي ليكون ساري المفعول اعتبارا من 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وفق الأمر التنفيذي الذي نشره البيت الأبيض.

تكثّف إدارة ترامب جهودها لإقناع الأميركيين بقوة الاقتصاد مع تحوّل المخاوف المتّصلة بالقدرة على تحمل التكاليف إلى قضية رئيسية للناخبين في مدينة نيويورك وولايتي نيوجيرزي وفرجينيا مؤخرا.

تشمل قائمة المنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية المتبادلة، الأفوكادو وجوز الهند والأناناس.

بعد عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض ترامب رسوما جمركية باهظة على الشركاء التجاريين لبلاده، ما دفع خبراء اقتصاديين للتحذير من أن هذه التعرفات قد ترفع معدّل التضخّم وقد تبطئ وتيرة النمو.

على الرغم من أن أسعار السلع الاستهلاكية لم تسجّل ارتفاعا حدا، يقول خبراء إن التعرفات الجمركية رفعت أسعار بعض السلع، مع توقّعهم أن يستمر تأثر أكبر اقتصاد في العالم بالرسوم الجمركية.

وارتفعت أسعار لحوم البقر هذا العام، والسبب في ذلك يعود جزئيا إلى تراجع توريد المواشي.

تقرّ إدارة ترامب بوجود مخاوف تتّصل بقدرة الأميركيين على تحمّل التكاليف، وقد أشار كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب كيفن هاسيت إلى تراجع القدرة الشرائية في السنوات الأخيرة.

في هذا الأسبوع تحدّث هاسيت عن جهود تبذل لإصلاح ذلك “فورا”.

بيس/ود/سام