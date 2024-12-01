تركيا تبلغ أمريكا بأنها لن تسمح “بأعمال إرهابية”

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أنقرة (رويترز) – قالت مصادر دبلوماسية تركية إن وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد بأن أنقرة لن تسمح بما وصفها بالتهديدات الإرهابية لأمنها أو المدنيين السوريين.

وتعتبر تركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية وكذلك هيئة تحرير الشام المعارضة في سوريا جماعات إرهابية.

ودعا فيدان في اتصال هاتفي مع بلينكن إلى إحراز تقدم في العملية السياسية بين الحكومة والمعارضة في سوريا لاستعادة السلام.