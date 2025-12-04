The Swiss voice in the world since 1935
تركيا تستدعي سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي بشأن الهجمات في البحر الأسود

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 4 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال نائب وزير الخارجية التركي بيريس إكينجي اليوم الخميس إن أنقرة استدعت سفير أوكرانيا والقائم بالأعمال الروسي بالإنابة إلى وزارة الخارجية للتعبير عن قلقها إزاء سلسلة من الهجمات على سفن مرتبطة بروسيا داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر الأسود.

وقال إكينجي أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان “شهدنا تصعيدا خطيرا للغاية في الأسابيع القليلة الماضية في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث شهدنا هجمات متبادلة. وأخيرا، وقعت هجمات محددة في البحر الأسود داخل منطقتنا الاقتصادية الخالصة أيضا”.

وأضاف “استدعينا أمس واليوم القائم بالأعمال الروسي بالإنابة وسفير أوكرانيا للتعبير عن قلقنا”.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

