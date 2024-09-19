تركيا تستهدف إجراء اجتماعات منفصلة مع الصومال وإثيوبيا قبيل محادثات وساطة

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الخميس إن بلاده تستهدف إجراء محادثات بشكل منفصل مع كل من الصومال وإثيوبيا للتقريب بين موقفيهما بشأن اتفاق خاص بالموانئ وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، ​​وستواصل جهود الوساطة في وقت لاحق.

واستضافت تركيا حتى الآن جولتين من الاجتماعات بين الدولتين المتجاورتين في محاولة لإصلاح العلاقات بينهما.

وألغيت جولة ثالثة من المحادثات كان من المقرر عقدها في أنقرة يوم الثلاثاء.