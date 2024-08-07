تركيا تطلب رسميا الانضمام لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بالعدل الدولية

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إسطنبول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الأربعاء إن أنقرة تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد إسرائيل بسبب ممارساتها في الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت تركيا في مايو أيار أنها قررت الانضمام إلى القضية وستتخذ الاستعدادات القانونية اللازمة.

وذكر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تقدمت رسميا بالطلب يوم الأربعاء.

وقال فيدان في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس “يتعين على المجتمع الدولي القيام بدوره لوقف الإبادة الجماعية وممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل وأنصارها”.

وأضاف “ستبذل تركيا كل ما يمكنها لتحقيق ذلك”.

وستتخذ المحكمة القرار النهائي بشأن الطلب التركي.

ورفعت جنوب أفريقيا القضية على إسرائيل في ديسمبر كانون الأول متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية تقودها الدولة في قطاع غزة.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها بلا أساس، وقالت أمام المحكمة إن عملياتها في غزة دفاع عن النفس وتستهدف مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذين هاجموا إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وقتلوا 1200 إسرائيلي وأجنبي في يوم واحد.

وفي الحرب اللاحقة المستمرة منذ عشرة أشهر، قُتل أكثر من 39600 فلسطيني في غزة وشُرد مئات الآلاف ودُمر معظم القطاع مع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في يناير كانون الثاني إن بلاده تقدم وثائق لدعم القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية. وفي يونيو حزيران، قالت إسبانيا إنها طلبت التدخل في القضية أمام المحكمة، أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة.