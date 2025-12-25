The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تركيا تعتقل 115 شخصا للاشتباه في صلتهم بالدولة الإسلامية والتخطيط لهجمات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مكتب المدعي العام في إسطنبول اليوم الخميس إن السلطات التركية اعتقلت 115 شخصا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وتخطيطهم لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في البلاد.

وذكر المكتب على منصة إكس أن شرطة إسطنبول حصلت على معلومات تفيد بأن أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية خططوا لشن هجمات في تركيا لاستهداف غير المسلمين على وجه الخصوص خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وأضاف أن الشرطة داهمت 124 مكانا في إسطنبول وألقت القبض على 115 من أصل 137 مشتبها بهم سعت لضبطهم، مضيفا أنه جرى ضبط عدد من المسدسات والذخائر.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية