تركيا تعتقل 115 شخصا للاشتباه في صلتهم بالدولة الإسلامية والتخطيط لهجمات
أنقرة 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال مكتب المدعي العام في إسطنبول اليوم الخميس إن السلطات التركية اعتقلت 115 شخصا للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وتخطيطهم لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في البلاد.
وذكر المكتب على منصة إكس أن شرطة إسطنبول حصلت على معلومات تفيد بأن أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية خططوا لشن هجمات في تركيا لاستهداف غير المسلمين على وجه الخصوص خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وأضاف أن الشرطة داهمت 124 مكانا في إسطنبول وألقت القبض على 115 من أصل 137 مشتبها بهم سعت لضبطهم، مضيفا أنه جرى ضبط عدد من المسدسات والذخائر.
