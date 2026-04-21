تركيا تفرج عن 110 عمال مضربين عن الطعام بعد 14 ساعة من توقيفهم

أفرجت السلطات التركية عن 110 عمال مناجم إثر توقيفهم لمدة 14 ساعة الثلاثاء بعدما اجتازوا 200 كيلومتر سيرا وأضربوا عن الطعام احتجاجا على عدم دفع أجورهم، بحسب ما أعلنت نقابتهم.

وأوقف العمال فجرا أثناء طلبهم مقابلة مسؤول من وزارة الطاقة، ثم أُطلق سراحهم مساء، بحسب ما أفادت “نقابة عمال المناجم المستقلة” على منصة “اكس”.

وقال رئيس النقابة غوكاي تشاكير في مقطع فيديو “سنعود غدا. لن نستسلم. مهما بلغ عدد الأشخاص الذين توقفوهم، لن نذهب إلى أي مكان حتى نحصل على حقوق عمالنا”.

وبعد مسيرة استمرت تسعة أيام إلى أنقرة من محافظة إسكي شهر المجاورة، اعتصم العمال الاثنين خارج مقر وزارة الطاقة في العاصمة التركية حيث بدأوا اضرابا عن الطعام، قبل أن تحاوطهم الشرطة.

وكتب عدد منهم على أجسادهم “نحن جائعون”.

وقال تشاكير للعمال المضربين مساء الاثنين “في هذا البلد، لا قيمة للعمال، وحده المال هو المهم… العار على من يديرون هذا البلد”.

ويطالب عمال مناجم الليغنيت (الفحم البنّي) بدفع أجورهم المستحقة وبالحصول على تعويضات إنهاء الخدمة من شركة “دوروك للتعدين” المشغّلة لهم.

وتلقى العمال دعم عدد من الشخصيات البارزة الثلاثاء، بينها زعيم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا (حزب الشعب الجمهوري، الاشتراكي الديموقراطي)، أوزغور أوزيل الذي لوّح بخوذة عامل منجم صفراء أمام أعضاء حزبه في البرلمان.

ورفضت وزارة الطاقة التركية الثلاثاء التعليق على هذه القضية ردا على أسئلة من وكالة فرانس برس.

