تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من مجالها من جهة البحر الأسود

reuters_tickers

2دقائق

(لتصحيح العنوان والفقرة الأولى لتوضيح أن المسيرة اقتربت من جهة البحر الأسود وليس تم إسقاطها فوق البحر الأسود)

أنقرة 16 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية إنها أسقطت طائرة مسيرة كانت خارجة عن السيطرة اقتربت من المجال الجوي للبلاد من جهة البحر الأسود.

ويأتي الحادث في أعقاب تحذير تركيا الأسبوع الماضي من تصعيد في البحر الأسود بعد هجمات روسية على موانئ أوكرانية ألحقت أضرارا بثلاث سفن شحن مملوكة لجهات تركية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم وضع الطائرات التركية وطائرات إف-16 التابعة لحلف شمال الأطلسي في حالة تأهب لضمان أمن المجال الجوي التركي بعد اكتشاف المسيرة.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تحديد أن الطائرة المسيرة كانت خارجة عن السيطرة وتم إسقاطها في منطقة آمنة، لكنها لم توضح نوع الطائرة أو مصدرها.

وجاءت الهجمات على الموانئ الأوكرانية بعد أيام من تهديد موسكو “بعزل أوكرانيا عن البحر” في أعقاب هجمات كييف التي ألحقت أضرارا بثلاث ناقلات من “أسطول الظل” كانت متجهة إلى روسيا.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )