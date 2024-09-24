تركيا تندد بالهجمات الإسرائيلية على لبنان وتدعو إلى إجراءات دولية

reuters_tickers

3دقائق

أنقرة (رويترز) – نددت تركيا يوم الاثنين بأحدث سلسلة من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ووصفتها بأنها “محاولات لجر المنطقة إلى الفوضى”، داعية إلى اتخاذ تدابير دولية ضد إسرائيل ووقف الدعم لها.

وفي بعض من أشد عمليات تبادل لإطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الأعمال القتالية في حربها المستمرة منذ قرابة عام ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، حولت إسرائيل تركيزها شمالا إلى جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي تطلق الصواريخ على إسرائيل دعما لحماس، المدعومة أيضا من إيران.

وقالت السلطات اللبنانية إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع حزب الله في البلاد أسفرت عن مقتل 492 شخصا يوم الاثنين وأجبرت عشرات الآلاف على النزوح بحثا عن الأمان في أكثر أيام البلاد دموية منذ عقود.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الاثنين، قالت وزارة الخارجية التركية إن الدول التي “تدعم إسرائيل دون قيد أو شرط” تساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “على إراقة الدماء من أجل مصالحه السياسية”.

وأضافت “من الضروري أن تتخذ جميع المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فضلا عن المجتمع الدولي، التدابير اللازمة دون تأخير”.

ونددت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي بدأت ردا على هجوم مباغت شنه مسلحو حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول. كما علقت أنقرة التبادل التجاري مع إسرائيل وتقدمت بطلب للانضمام إلى قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان التقى يوم الاثنين زعماء اليونان وألمانيا وإيران والكويت، بالإضافة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مضيفة أنه ناقش الحرب في غزة في الاجتماعات.

وذكر مكتب الرئيس التركي إن أردوغان أبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه يجب اتخاذ خطوات نحو السلام ردا على عداءالعدوان الإسرائيلي، مضيفا أن الزعيم التركي أبلغ كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أيضا أنه يجب محاسبة إسرائيل وأنه يجب التوصل لحكم في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل التي تنظرها المحكمة الدولية.

وأضاف مكتب أردوغان أنه أخبر خان أن حكومة نتنياهو “لم تتردد في دهس القانون الدولي وحقوق الإنسان”، وأنها تتوهم بأنه لا توجد قوة تستطيع إيقافها.