The Swiss voice in the world since 1935
تركيا تندد بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة وتدعو لتحرك دولي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة إن أنقرة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة.

وأضافت الوزارة أن على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين.

وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ما وصفته تركيا بالإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

قراءة معمّقة

