تسرب سائل تبريد مشع في حاوية مفاعل بفنلندا

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أعلنت شركة “تي في أو” TVO المشغلة لمفاعل “إي بي أر أولكيليوتو 3” (OL3) في فنلندا، الأقوى في أوروبا، عن تسرب 100 متر مكعب من سائل تبريد مشع الجمعة، في حاوية المفاعل من دون “التسبب بخطر”.

وقالت الشركة في بيان إن التسرب حدث أثناء الصيانة السنوية “عند ملء حوض المفاعل”.

وأضافت أن “سائل التبريد تسرب إلى غرف احتواء غير متصلة بمحيطها وإلى نظام التصريف الأرضي في الوعاء الواقي”.

وأكدت أن “الحادث لم يشكل أي خطر على الأفراد أو البيئة أو السلامة النووية”.

وأفادت الشركة بأن التسرب نجم عن “خطأ بشري، إذ لم تُغلق فتحة في الحوض بشكل صحيح”.

ولم يتأثر البرنامج الزمني للصيانة ومن المتوقع انجازها في أيار/مايو، بحسب ما كان مقررا.

وقالت هيئة السلامة النووية الفنلندية (ستوك) في بيان منفصل إن شركة “تي في أو” “بدأت التحقيق في سبب الحادث وستقدم بعد ذلك تقريرا” إلى الهيئة ولا سيما “بشأن التدابير اللازمة لمنع تكراره”.

و”إي بي أر أولكيليوتو 3″ هو المفاعل النووي العامل الأقوى في أوروبا ويوفر 14% من الكهرباء في فنلندا.

جلل/س ح/ب ق