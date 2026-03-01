تسعة قتلى خلال تظاهرة أمام القنصلية الأميركية في كراتشي احتجاجا على اغتيال خامنئي

قُتل تسعة أشخاص الأحد خلال مواجهات مع قوات الأمن الباكستانية عقب محاولة متظاهرين اقتحام مقر قنصلية الولايات المتحدة في كراتشي احتجاجا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وبدأت إيران الأحد فترة حداد تستمر أربعين يوما على وفاة مرشدها الأعلى الذي شكّل لأكثر من أربعة عقود القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية، في الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران.

وفي مدينة كراتشي في جنوب باكستان البالغ عدد سكانها نحو عشرين مليون نسمة، حاول المئات اقتحام مقرّ القنصلية الأميركية وخاضوا مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

قُتل تسعة أشخاص بالرصاص وأُصيب أكثر من ثلاثين آخرين، وفق سجلات من المستشفى اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وكان تقرير سابق قد أشار إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة عشرين آخرين، فيما لا يزال مصدر إطلاق النار مجهولا.

وقال صابر حسين، أحد المشاركين في التظاهرة، لوكالة فرانس برس “لا نريد في باكستان أي شيء مرتبط بالولايات المتحدة”، معربا عن أسفه لأن “حكومتنا وقواتنا تدعم الولايات المتحدة”.

وقال سيد مراد علي شاه، رئيس وزراء إقليم السند وعاصمته كراتشي، إنه أمر بفتح تحقيق “شفاف ونزيه لكشف ملابسات” الحادثة.

وتسلّق حشد من المتظاهرين البوابة الرئيسية ودخلوا ممرّا مؤديا إلى مبنى القنصلية، وحطموا نوافذ عدة. وفرّقت الشرطة المتظاهرين إثر إطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.

ردد المتظاهرون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي شبانا يحطمون نوافذ المبنى الرئيسي للقنصلية، بينما يرفرف العلم الأميركي فوق محيطها المُحصّن بالأسلاك الشائكة.

هتف أحد المتظاهرين في أحد الفيديوهات “يجب أن نبقى متحدين. لا قوة تستطيع إيقافنا”.

وقال متظاهر آخر وهو يصوّر آخرين يحاولون إضرام النار في الموقع “سنُشعل القنصلية الأميركية في كراتشي. بإذن الله، سنثأر لمقتل قائدنا”.

كما خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في لاهور في شرق باكستان، وفي سكردو شمالا، فيما ينظم محتجون آخرون بعد الظهر تظاهرة قرب الحي الدبلوماسي الذي يضم السفارة الأميركية في العاصمة إسلام آباد.

– “انتهاك” للقانون الدولي –

في مدينة سكردو في شمال باكستان، اقتحم متظاهرون مكتبا للأمم المتحدة وأضرموا فيه النار، ما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف من المبنى، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

واحترقت ثلاث سيارات على الأقل كانت قريبة من المبنى بالكامل.

كما خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع مدينة لاهور في شرق باكستان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مساء الأحد إن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يشكل “انتهاكا” للقانون الدولي.

وكتب في منشور على منصة إكس “يُشارك شعب باكستان شعب إيران حزنه وآلامه، ويُعرب عن خالص تعازيه باستشهاد” خامنئي.

وأضاف “تعرب باكستان أيضا عن قلقها إزاء انتهاك قواعد القانون الدولي”.

وحثت سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا مواطنيهما في باكستان على توخي الحذر داخل البلاد.

– “قلوب مثقلة” –

وفي كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، انضم آلاف المسلمين الشيعة إلى مسيرات حدادا على وفاة المرشد الأعلى الإيراني.

وتجمعوا في قلب سريناغار، المدينة الرئيسية في المنطقة. وردد العديد من المتظاهرين هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة في هذا التجمع الذي ارتدى طابعا سلميا إلى حد كبير.

وقال سيد توفيق، البالغ 40 عاما، لوكالة فرانس برس “قلوبنا مثقلفة بالحزن. ننعى قائدنا الحبيب الذي استشهد”. وأضاف “لدينا جميعا رسالة إلى (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب… سنظل دائما نعارض ظلمكم”.

وحث مشارك آخر هو إسحق واني البالغ 43 عاما، الدول الإسلامية على التوحد “تحت راية واحدة”.

كما نُظمت مسيرات أخرى في مناطق ذات غالبية شيعية في الهند.

