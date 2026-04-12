The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تشديد الحماية لمرشحة اليمين للرئاسة في كولومبيا إثر تهديدات بالقتل

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت الحكومة الكولومبية الأحد عن تعزيز الحماية الموفّرة لمرشّحة أكبر حزب يميني معارض للانتخابات الرئاسية إثر تلقّيها تهديدات بالقتل قبل شهرين من الاستحقاق الانتخابي.

ونشرت  بالوما فالنسيا مرشّحة حزب “الوسط الديموقراطي” لانتخابات 31 أيار/مايو صورة لها يتمّ تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كتب تحتها “ارقدي بسلام”.

وشهدت الحملة الانتخابية في 2025 اغتيال السيناتور اليميني ميغيل أوريبي الذي كان يطمح للترشّح عن “الوسط الديموقراطي” لخلافة الرئيس اليساري غوستافو بيترو.

وكتب وزير الداخلية أرماندو بينيديتي في منشور على اكس “تعمل السلطات على الكشف عن ملابسات الحادثة وتعزيز الحماية” الموفّرة للمرشّحة.

وتشهد كولومبيا إحدى أسوأ موجات العنف التي عرفتها منذ أن ألقت القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) السلاح إثر إبرام اتفاق سلام في 2016.

وأحد أبرز المشتبه بهم في اغتيال ميغيل أوريبي الذي كان مقرّبا من فالنسيا هو إيفان ماركيز ثاني أقوى رجل سابقا في الفارك الذي بات يترأس مجموعة منشقّة عادت إلى النزاع المسلّح.

وبحسب مرشّحة “الوسط الديموقراطي” الذي يرأسه الرئيس السابق ألفارو أوريبي (2002-2010)، تشكّل التهديدات التي تلقّتها “دليلا على التدهور المقلق للمناخ الديموقراطي في البلد”.

داس/م ن/ع ش

الأكثر مناقشة

