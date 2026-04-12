تشديد الحماية لمرشحة اليمين للرئاسة في كولومبيا إثر تهديدات بالقتل
أعلنت الحكومة الكولومبية الأحد عن تعزيز الحماية الموفّرة لمرشّحة أكبر حزب يميني معارض للانتخابات الرئاسية إثر تلقّيها تهديدات بالقتل قبل شهرين من الاستحقاق الانتخابي.
ونشرت بالوما فالنسيا مرشّحة حزب “الوسط الديموقراطي” لانتخابات 31 أيار/مايو صورة لها يتمّ تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي كتب تحتها “ارقدي بسلام”.
وشهدت الحملة الانتخابية في 2025 اغتيال السيناتور اليميني ميغيل أوريبي الذي كان يطمح للترشّح عن “الوسط الديموقراطي” لخلافة الرئيس اليساري غوستافو بيترو.
وكتب وزير الداخلية أرماندو بينيديتي في منشور على اكس “تعمل السلطات على الكشف عن ملابسات الحادثة وتعزيز الحماية” الموفّرة للمرشّحة.
وتشهد كولومبيا إحدى أسوأ موجات العنف التي عرفتها منذ أن ألقت القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) السلاح إثر إبرام اتفاق سلام في 2016.
وأحد أبرز المشتبه بهم في اغتيال ميغيل أوريبي الذي كان مقرّبا من فالنسيا هو إيفان ماركيز ثاني أقوى رجل سابقا في الفارك الذي بات يترأس مجموعة منشقّة عادت إلى النزاع المسلّح.
وبحسب مرشّحة “الوسط الديموقراطي” الذي يرأسه الرئيس السابق ألفارو أوريبي (2002-2010)، تشكّل التهديدات التي تلقّتها “دليلا على التدهور المقلق للمناخ الديموقراطي في البلد”.
