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تصاعد الاشتباك بين إيران وإسرائيل وإصدار أوامر لمدنيين بالإخلاء

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من ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي وستيف هولاند

بات يم (إسرائيل) واشنطن/دبي (رويترز) – تبادلت إسرائيل وإيران موجة جديدة من الهجمات يوم الأحد مما أدى لمقتل وإصابة عشرات المدنيين وأثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأصدر كل جيش أوامر للمدنيين في الطرف الآخر باتخاذ الاحتياطات اللازمة والإخلاء استعدادا لمزيد من الضربات.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الأحد إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في كندا للمساهمة في حل الصراع بين إسرائيل وإيران ومنعه من التفاقم.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا للإيرانيين الذين يعيشون قرب منشآت الأسلحة بالإخلاء. وشن الجيش الإسرائيلي الهجمات على إيران يوم الجمعة وهدفه المعلن القضاء على البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شرفة تطل على شقق مدمرة في بلدة بات يم جنوبي تل أبيب حيث قتل ستة “ستدفع إيران ثمنا باهظا لقتل المدنيين والنساء والأطفال”.

وأبلغت القوات المسلحة الإيرانية سكان المناطق المحيطة “بأماكن حيوية” في إسرائيل بالمغادرة حفاظا على سلامتهم.

وقال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام رسمية قرب توقيت إطلاق إيران لوابل جديد من الصواريخ صوب إسرائيل “لا تبقوا أو تتنقلوا قرب تلك المناطق الحيوية”.

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