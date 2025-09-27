تظاهرة حاشدة في برلين تطالب بإنهاء الحرب في غزة

afp_tickers

3دقائق

تظاهر عشرات الآلاف في شوارع العاصمة الألمانية السبت، مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ورفعت حشود كبيرة أعلاما فلسطينية ولافتات كُتب عليها “الحرية لفلسطين” و”الغذاء والماء حقوق إنسانية”، أثناء سيرهم من أمام مبنى بلدية برلين.

وقال داستن هرشفيلد الذي شارك في تظاهرة “معا من أجل غزة”، لوكالة فرانس برس، “اليوم يمكننا أن نرسل إشارة مفادها أنّ الغالبية التي تعارض سياسات إسرائيل والإبادة الجماعية، موجودة في الشوارع ويمكنها التحرّك”.

واختتم المتظاهرون مسيرتهم عند نصب عمود النصر في برلين، حيث نُظم تجمع وحفل موسيقي لمغني الراب وفناني الهيب هوب.

وقدّرت الشرطة أنّ حوالى 60 ألف شخص شاركوا في التظاهرة والتجمّع الذي نظمه حزب اليسار ومجموعات من المجتمع المدني. من جانبهم، أفاد المنظمون بمشاركة حوالى 100 ألف شخص.

ونُشر حوالى 1800 شرطي لمواكبة التحرك.

– ضغوط على ميرتس –

اتهم حزب اليسار الحكومة الألمانية بالصمت إلى حد كبير عن تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وأثناء دعوته الناس للمشاركة في التظاهرة، حث الحزب الحكومة على “اتخاذ إجراءات وزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإجبارها على تغيير نهجها”.

وبحلول الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش، كان الحدث سلميا.

وتسلط التظاهرة الضوء على الغضب المتزايد والتغييرات في المزاج الشعبي في ألمانيا.

وحظيت إسرائيل تاريخيا بدعم واسع النطاق في ألمانيا، بينما تعدّ برلين من أقوى حلفائها.

ولكن مع استمرار الحملة العسكرية في غزة، تزايد الغضب على المستوى الدولي.

ومع الوقت، صعّدت برلين انتقاداتها، إذ أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس في آب/أغسطس أنّ حكومته ستفرض قيودا على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

غير أنّ منتقدي ميرتس يرون أنّه لم يقم بما يكفي.

وحتى الآن، امتنعت ألمانيا عن فرض عقوبات على إسرائيل، كما أشارت إلى أنّها غير مستعدّة للاعتراف بدولة فلسطينية، على عكس العديد من حلفائها الغربيين.

واندلعت الحرب في قطاع غزة في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لفرانس برس استنادا للأرقام الرسمية.

وأودت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بما لا يقل عن 65926 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة بها.

سر/ناش/ب ق