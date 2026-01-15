تعاون إماراتي صيني في مجال تخزين الطاقة النظيفة

أعلنت شركة “غلوبال ساوث يوتيليتيز” التابعة لشركة “ريسورسز إنفستمنت”، والشريك الأساسي لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، إبرام شراكة تعاون صناعي مع شركة “ويهينغ” الصينية المصنّعة لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

وذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) أنّ التعاون يهدف إلى “التصنيع المحلي لتقنيات الطاقة النظيفة المتقدمة في أبوظبي، ودعم مساعي دولة الإمارات في التنمية الصناعية، والتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز سلاسل الإمداد الموجهة لأسواق دول الجنوب العالمي”.

وبموجب الشراكة، ستتولى “غلوبال ساوث يوتيليتيز” دور المنصة الإقليمية للوصول إلى الأسواق، وتكامل المشاريع، والتنفيذ في المراحل اللاحقة، من خلال ربط تقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات التي تطورها “ويهينغ” بمشاريع على نطاق المرافق، إضافة إلى المشاريع التجارية والصناعية في إفريقيا وآسيا.

