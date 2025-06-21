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تعثر الحل الدبلوماسي وإسرائيل تعلن قتل قائد إيراني كبير

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من باريسا حافظي وإميلي روز

إسطنبول/القدس (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير يوم السبت إن بلاده تعتبر المقترحات الأوروبية لكبح برنامجها النووي غير واقعية وتشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، بينما أعلنت إسرائيل أنها قتلت أحد كبار القادة الإيرانيين مع استمرار تبادل الهجمات بين البلدين.

ويتواصل تبادل الهجمات الجوية بين العدوين اللدودين إسرائيل وإيران منذ ما يزيد على أسبوع، مع ورود أنباء عن غارات على منشأة نووية إيرانية. وبينما تدرس الولايات المتحدة كيفية تقديم دعم لإسرائيل في هذا الصراع، تدعو قوى أخرى إلى وقف التصعيد.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة في جنيف بحثا عن مسار للعودة إلى الدبلوماسية وإمكانية وقف إطلاق النار.

لكن مسؤولا إيرانيا كبيرا قال لرويترز يوم السبت إن المقترحات التي قدمتها القوى الأوروبية لإيران بشأن برنامجها النووي في جنيف كانت غير واقعية وإن الإصرار عليها لن يقرب الطرفين من التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤول “على أي حال، ستراجع إيران المقترحات الأوروبية في طهران، وتقدم ردودها في الاجتماع المقبل”. وقال إن منع إيران من التخصيب تماما هو طريق مسدود، مضيفا أن إيران لن تتفاوض على قدراتها الدفاعية.

وبدأت إسرائيل هجماتها على إيران في 13 يونيو حزيران الجاري قائلة إن إيران كانت على وشك صنع أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها للأغراض السلمية فقط. ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، لكنها لا تؤكد ذلك ولا تنفيه.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن سعيد إيزادي قائد فرع فلسطين في فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، قُتل في غارة جوية على شقة بمدينة قم الإيرانية.

وقال كاتس في بيان إن إيزادي موَّل وسلح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل الهجوم الذي قادته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تلاه اندلاع الحرب في غزة، ووصف مقتله بأنه “إنجاز كبير للمخابرات الإسرائيلية والقوات الجوية”.

ونقلت تقارير إعلامية إيرانية عن الحرس الثوري قوله إن خمسة من أعضائه قُتلوا في هجمات على خرم اباد، ولم تورد وسائل الإعلام أنباء عن إيزادي الذي كان مدرجا على قوائم العقوبات الأمريكية والبريطانية لكنها ذكرت في وقت سابق من يوم السبت أن إسرائيل هاجمت مبنى في قم، حيث أشارت تقارير أولية إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما وإصابة شخصين.

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