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تقارير: مهاجم انتحاري يقتل قائدا بالشرطة في جنوب إيران

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن انتحاريا قتل رئيس مخابرات الشرطة في‭‭‭ ‬‬‬مدينة بندر لنجة الساحلية بجنوب إيران يوم السبت.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الانتحاري قُتل أيضا وأصيب ضابط شرطة في الهجوم الذي وقع أمام مقر للشرطة في المدينة.

وجاء الهجوم قبل أيام من الذكرى السنوية لتفجيرين انتحاريين في الثالث من يناير كانون الثاني قُتل فيهما ما يقرب من 100 شخص عند نصب تذكاري في جنوب شرق إيران لتأبين القائد الراحل قاسم سليماني الذي اغتيل في العراق عام 2020 بطائرة مسيرة أمريكية.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجيرين.

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