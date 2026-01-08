تقارير عن انقطاع تام للإنترنت في إيران وسط تواصل الاحتجاجات

دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) – أفادت مجموعة نتبلوكس لمراقبة الإنترنت بانقطاع خدمة الإنترنت عن جميع أنحاء إيران اليوم الخميس وسط استمرار الاحتجاجات على المصاعب الاقتصادية في أنحاء البلاد.

ولم تتوفر بعد أي معلومات إضافية عن انقطاع الخدمة.

وقال شهود في العاصمة طهران ومدينتي مشهد وأصفهان الرئيسيتين لرويترز إن المحتجين تجمعوا مرة أخرى في الشوارع اليوم مرددين هتافات ضد رجال الدين الذين يحكمون الجمهورية الإسلامية.

ودعا رضا بهلوي، الابن المنفي لشاه إيران الراحل الذي أطيح به في الثورة الإسلامية عام 1979، في تسجيل مصور على منصة إكس أمس الأربعاء إلى تنظيم مزيد من الاحتجاجات.

وذكرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل، أن المتظاهرين رددوا شعارات مؤيدة لبهلوي في عدة مدن وبلدات في أنحاء إيران.

ومع ذلك، قالت وسائل إعلام رسمية إن الهدوء يعم المدن في أنحاء البلاد.

واندلعت الاحتجاجات الشهر الماضي بمنطقة البازار الكبير للتسوق بطهران بتنديد أصحاب المتاجر بالهبوط الحر لقيمة الريال الإيراني، وهي أكبر موجة من المعارضة منذ ثلاث سنوات.

وانتشرت الاضطرابات منذ ذلك الحين في أنحاء البلاد وسط ضائقة اقتصادية متفاقمة ناجمة عن تسارع التضخم وسوء الإدارة والعقوبات الغربية والقيود المفروضة على الحريات السياسية والاجتماعية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في وقت سابق أن الرئيس مسعود بزشكيان حذر الموردين المحليين من تخزين البضائع أو المغالاة في أسعارها.

وأضاف بزشكيان “يجب ألا يشعر الناس بأي نقص في إمدادات السلع وتوزيعها”. ودعا الحكومة إلى ضمان توفير البضائع بكميات كافية ومراقبة الأسعار في أنحاء البلاد.

ولا تزال طهران تتعرض لضغوط دولية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لنجدة المحتجين إذا أطلقت قوات الأمن النار عليهم، وذلك بعد سبعة أشهر من قصف القوات الإسرائيلية والأمريكية مواقع نووية إيرانية.

(تغطية صحفية باريسا حافظي ويمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)