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تقرير صحفي: ترامب يلتقي مع الشرع في الرياض

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دبي (رويترز) – ذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبيل قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض يوم الأربعاء وذلك غداة إعلانه رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا.

ويأتي الإعلان رغم المخاوف داخل قطاعات في إدارة ترامب بسبب أن واشنطن كانت من قبل تصنف الشرع إرهابيا لصلاته السابقة بتنظيم القاعدة.

وقطع الشرع علاقته بالتنظيم في عام 2016.

وعارضت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، تخفيف العقوبات عن سوريا لكن ترامب قال يوم الثلاثاء إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المقربين من الرئيس الأمريكي، شجعاه على اتخاذ هذه الخطوة.

ويقوم ترامب بزيارة تستغرق أربعة أيام لدول الخليج الغنية بالنفط تشمل السعودية وقطر والإمارات.

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