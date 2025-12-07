تكتل دول غرب إفريقيا ينشر قوات لدعم بنين عقب محاولة الانقلاب

afp_tickers

6دقائق

أعلنت حكومة بنين الأحد إحباط محاولة انقلاب تهدف إلى الإطاحة بالرئيس باتريس تالون الذي أكد أن الوضع “تحت السيطرة تماما” فيما أفادت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بأنها ستدعمه عسكريا.

وتأتي هذه المحاولة الانقلابية قبل أشهر من انتخابات رئاسية مقررة في نيسان/أبريل، ينبغي أن يسلّم بعدها الرئيس السلطة عقب ولايتين رئاسيتين في البلد الواقع على الساحل الغربي لإفريقيا والذي يسجل نموا اقتصاديا قويا، رغم أعمال عنف يشنّها إسلاميون متطرفون في شماله.

وشهدت منطقة غرب إفريقيا اضطرابات سياسية لا سيما منذ بداية العقد الحالي مع حدوث انقلابات في بوركينا فاسو والنيجر جارتي بنين وكذلك في مالي وغينيا ومؤخرا في غينيا بيساو في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

صباح الأحد، وبعد إطلاق نار قرب مقر الرئاسة، ظهر على شاشة التلفزيون الرسميّ ثمانية عسكريين بلباسهم الرسمي وبنادقهم، معلنين إقالة الرئيس.

وبرر العسكريون الثمانية إعلانهم خصوصا “بالتردّي الأمني المتواصل في شمال بنين”، وبـ”التراجع المقنّع للحريات الأساسية” وتحدثوا عن مطالب اجتماعية.

وبعد ساعات، أعلن وزير الداخلية الحسن سيدو عبر التلفزيون فشل محاولة الانقلاب.

وأكد تالون ذلك في خطاب مقتضب للأمة مساء الأحد، معلنًا أن الوضع “تحت السيطرة تماما” وأنه “سيُحافَظ على الأمن والنظام العام في كل أنحاء البلاد”. ولفت إلى أن “هذا العمل الغادر لن يمر من دون عقاب”.

ودانت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة، محاولة الانقلاب مساء الأحد، ودعت مواطنيها إلى “توخي أقصى درجات الحذر، والبقاء في منازلهم”، نظرا “للوضع المتقلّب حاليا”.

وبعد يوم تابع فيه معظم السكان أعمالهم في كوتونو، خلت العاصمة الاقتصادية من الناس في وقت أبكر قليلا من المعتاد مساء، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ونُشرت عدة نقاط تفتيش عسكرية في المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي ومعسكر غيزو المجاور.

وقالت ميشيل يودوكسي (50 عاما) وهي مصففة شعر لفرانس برس “سنحاول العودة إلى منازلنا في وقت أبكر من المعتاد الليلة. لا نعرف من يقف وراء هذا الانقلاب”.

وقال نبيل ساكا وهو عامل في محطة وقود كان قرب القصر الرئاسي صباحا “هذا الصباح بدأت أسمع إطلاق نار. غادرت الحي للذهاب إلى مكان آخر لأنني شعرت بالخوف”.

– نشر قوات غرب إفريقية –

وأفادت مصادر عسكرية وكالة فرانس برس بأنه تم اعتقال 12 عسكريا من بينهم بعض منفذي محاولة الانقلاب، من دون أن تحدّد ما إذا كان قائد الانقلابيين الليوتنانت-كولونيل باسكال تيغري، من بينهم.

وأفاد مصدر مطلع على القضية أنه هارب.

وأكدت الرئاسة النيجيرية في بيان أنها نفذت الأحد ضربات جوية في كوتونو بناء على طلب بنين للمساعدة في “طرد الانقلابيين من محطة التلفزيون الوطنية ومن قاعدة عسكرية حيث تجمعوا”. كما أكدت نشر قوات برية في بنين.

ثم أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) “النشر الفوري” لقوات من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا “لدعم الحكومة والجيش الجمهوري في بنين للحفاظ على النظام الدستوري وسلامة أراضي جمهورية بنين”.

وقوّة الاحتياط التابعة لـ “ايكواس” مفوضة بضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وانتشرت على سبيل المثال في غامبيا عام 2017 عندما رفض الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامع التخلي عن السلطة.

ومع ذلك، قررت عدم التدخل عام 2023 عقب الانقلاب في النيجر.

من جهته دان الاتحاد الإفريقي محاولة الانقلاب في بنين “بشدة وبشكل قاطع”.

وشهد التاريخ السياسي لبنين انقلابات أو محاولات انقلاب عدة، ولكن آخرها يعود للعام 1972.

ويتولى باتريس تالون الحكم منذ 2016، وينهي العام المقبل ولايته الثانية، وهي الحد الأقصى المسموح به بحسب الدستور.

واستُبعد أكبر حزب معارض من الانتخابات الرئاسية التي باتت محصورة بين الحزب الحاكم ومرشح معارض يعتبر “معتدلا”.

واعتبر أناتول زينسو، وهو متخصص في تكنولوجيا المعلومات في كوتونو أن “البلاد تشهد توترا ملحوظا منذ أشهر بسبب الانتخابات”، معربا عن أسفه لـ”استبعاد” بعض الجهات الفاعلة من العمليات الانتخابية.

ورغم الإشادة بالتنمية الاقتصادية التي حققتها بنين في عهده، يتعرض باتريس تالون بانتظام لاتهامات من معارضيه بأنه تبنى نهجا استبداديا في بلد سبق أن تميّز بديناميته الديموقراطية.

ستر-بيد/خلص-س ح/سام