تنصيب الجنرال مامادي دومبويا رئيسا لغينيا بعد فترة انتقالية استمرت أربع سنوات

نُصّب الجنرال مامادي دومبويا السبت رئيسا لغينيا في حفل أقيم في استاد بكوناكري أمام نحو 50 ألف شخص، ما يضع حدا لفترة انتقالية أمسك خلالها بالسلطة إثر انقلاب قاده قبل أكثر من أربع سنوات.

بدا دومبويا الذي فاز بـ86,72 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 28 كانون الأول/ديسمبر، نحيلا إنما بصحة جيدة في المراسم التي استمرت ساعات عدة.

بالزي التقليدي الفضفاض والقبعة البيضاء، أقسَم دومبويا على الدستور الجديد الذي أُقر باستفتاء في أيلول/سبتمبر 2025.

وقال لدى أداء اليمين الدستورية “أقسم أمام الله وأمام شعب غينيا أن أحترم وأن أفرض احترام الدستور والقوانين وقرارات القضاء”.

مدى أشهر، ندرت إطلالات دومبويا ولم يدل بتصريحات علنية، ما أثار تكهّنات حول وضعه الصحي وقدرته على تولي مهامه الجديدة.

وفي الأسابيع الأخيرة، اقتصرت مواقفه على تصريحات مسجّلة بالفيديو.

وفاز عمليا بالاستحقاق الرئاسي من دون خوض حملة انتخابية فعلية.

دخل دومبويا البالغ 41 عاما، السبت استاد لانسانا-كونتي نحو الساعة 12,30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) وحيّا الجمهور وقوفا في سيارة عسكرية واكتبها وحدة من الدراجين.

حضر المراسم عدد كبير من رؤساء الدول الإفريقية، بينهم الرواندي بول كاغامي والغامبي أداما بارو والسنغالي بشير ديوماي فاي والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني والليبيري جوزيف بواكاي.

كما حضر الجنرال أسيمي غويتا الذي يتولى رئاسة مالي منذ انقلابين شهدتهما البلاد في 2020 و2021، إضافة إلى رئيس دولة الغابون الجنرال بريس أوليغي نغويما.

بعد أربع سنوات من الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة، يُحكم دومبويا بأدائه القسم الدستوري قبضته على السلطة في هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وسط تراجع الحريات فيها.

ونُظّمت الانتخابات الرئاسية بعد أربع سنوات على انقلاب نُفّذ في أيلول/سبتمبر 2021 وأطاح الرئيس المدني ألفا كوندي الذي كان يتولى السلطة منذ العام 2010.

وكان المجلس العسكري الانقلابي تعهّد في البداية إعادة السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، لكنه لم يفِ بهذا الوعد. وساد جو من القمع في غينيا، اتسم بتزايد الاعتقالات وتعليق عمل الأحزاب والإخفاءات القسرية واختطاف المعارضين.

