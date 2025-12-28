تواديرا نحو ولاية ثالثة رئيسا لإفريقيا الوسطى

توجّه الناخبون في إفريقيا الوسطى إلى أقلام الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يُعَدّ فوستان أركانج تواديرا المرشح الأوفر حظا للفوز بها والاحتفاظ تاليا بمنصبة لولاية ثالثة على التوالي.

ويحق لنحو 2,3 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم بين الساعة الخامسة صباحا و17,00 بتوقيت غرينتش في هذا الاستحقاق الذي يشمل انتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية وإقليمية.

وانتُخب تواديرا (68 عاما) رئيسا للمرة الأولى عام 2016 وأُعيد انتخابه عام 2020 في انتخابات شابتها اتهامات بالتزوير، وهو متهم بأنه عمل على إقرار دستور جديد عام 2023 يمكنه من البقاء في السلطة.

ويقاطع جزء من المعارضة الانتخابات، معتبرا أنها “مهزلة” ومنتقدا غياب الحوار السياسي.

وقال الرئيس المنتهية ولايته إن الوضع الأمني لا يزال “هشا” رغم تحسنه منذ الحرب الأهلية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ووفقا لعدد من المراقبين، تمكن الجيش، بدعم من مرتزقة فاغنر، من القضاء في مناطق عدة على وجود الجماعات المتمردة المسلحة التي عطلت الانتخابات الأخيرة في نهاية عام 2020.

ويبلغ عدد المرشحين للرئاسة سبعة، من بينهم اثنان يُعدّان منافسين جديين لحزب الاتحاد الإفريقي هما زعيم المعارضة الذي حلّ ثانيا في الانتخابات الأخيرة أنيسيه جورج دولوغيليه، ومرشح الاتحاد الجمهوري رئيس الوزراء السابق هنري-ماري دوندرا.

ويُتوقع أن تصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في الخامس من كانون الثاني/يناير المقبل.

