مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

توزيع مساعدات إماراتية في قطاع غزة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

 وزّعت الإمارات مواد غذائية أساسية في عدة مناطق بقطاع غزة، إضافة إلى وجبات غذائية وخبز على النازحين في مراكز الإيواء، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إن عدد المستفيدين من الوجبات الغذائية بلغ  “أكثر من 5,3 مليون” شخص فيما وصل عدد المستفيدين من توزيع الخبز “أكثر من 1,2 مليون”.

وتسببت الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تبدي الأمم المتحدة قلقها من خطر المجاعة.

وقدّمت الإمارات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو والبحر، كما أنشأت مستشفيين، أحدهما ميداني في جنوب قطاع غزة، وآخر عائم في ميناء العريش، و6 محطات تحلية تضخّ المياه إلى داخل القطاع.

أم/

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
49 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية