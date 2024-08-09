توزيع مساعدات إماراتية في قطاع غزة

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وزّعت الإمارات مواد غذائية أساسية في عدة مناطق بقطاع غزة، إضافة إلى وجبات غذائية وخبز على النازحين في مراكز الإيواء، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إن عدد المستفيدين من الوجبات الغذائية بلغ “أكثر من 5,3 مليون” شخص فيما وصل عدد المستفيدين من توزيع الخبز “أكثر من 1,2 مليون”.

وتسببت الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في كارثة إنسانية في قطاع غزة، حيث تبدي الأمم المتحدة قلقها من خطر المجاعة.

وقدّمت الإمارات آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية عبر البر والجو والبحر، كما أنشأت مستشفيين، أحدهما ميداني في جنوب قطاع غزة، وآخر عائم في ميناء العريش، و6 محطات تحلية تضخّ المياه إلى داخل القطاع.

أم/