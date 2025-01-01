توقف عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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توقفت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل نهائي صباح الأربعاء، بعد انتهاء مدة عقد مبرم بين كييف وموسكو نهاية العام 2019، ما يثير قلق بلدان عديدة في شرق أوروبا.

وقال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشينكو في بيان “أوقفنا عبور الغاز الروسي، إنه حدث تاريخي. روسيا تخسر أسواقا، وستتكبد خسائر مالية”.

ولم يُقرر تسليم أي شحنات الأربعاء، بحسب بيانات نشرتها شركة “غتسو” GTSOU الأوكرانية الثلاثاء تماشيا مع انتهاء عقد مدته خمس سنوات وقعته شركة “نافتوغاز” Naftogaz الأوكرانية والمجموعة الروسية العملاقة “غازبروم” Gazprom.

وفي العام 2019، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى التوقيع باتفاق يضمن “أمن الطاقة” و”الازدهار للأوكرانيين”، لكن الظروف تغيّرت جذريا مع الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 الذي خلف مئات آلاف القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين.

وتشن روسيا هجمات متكررة على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، ما يؤدي إلى إغراق ملايين السكان في الظلام في خضم الشتاء البارد وحرمانهم من استخدام وسائل التدفئة.

من جهتها، قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في بيان “منذ الساعة الثامنة صباحا (05,00 ت غ) لم يتم تسليم الغاز الروسي للمرور عبر أوكرانيا”.

وأشارت غازبروم إلى أنه “بسبب الرفض المتكرر والصريح من الجانب الأوكراني لتمديد هذا الاتفاق، حُرمت شركة غازبروم من الإمكانية الفنية والقانونية لتسليم الغاز لمروره عبر أوكرانيا اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير”.

وبلغت صادرات الغاز الروسي اليومية إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة نحو 40 مليون متر مكعب.

وفي العام 2023، ضخ 14,65 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب أوكرانية، بحسب أرقام رسمية.

وفي هذا السياق المتوتر، وصل سعر الغاز الأوروبي إلى العتبة الرمزية البالغة 50 يورو لكل ميغاوات ساعة الثلاثاء، للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

– “تأثير جذري” –

تراجع اعتماد أوروبا على الغاز الروسي بشكل كبير منذ بداية الحرب في أوكرانيا، إلا أن الدول الواقعة في الشرق ما زالت تتلقى إمدادات كبيرة من موسكو.

وأوضح وزير الطاقة الأوكراني أن “أوكرانيا أبلغت شركاءها الدوليين” بالإغلاق المخطط له منذ أشهر.

وفي الأسابيع الأخيرة، ندّدت سلوفاكيا والمجر اللتان تعتمدان بشكل كبير على الغاز الروسي، بتداعيات هذه الخطوة التي من شأنها قطع الغاز تماما عنهما في نهاية العام، مع عدم وجود حلول بديلة فورية ذات موثوقية.

وحذر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الأربعاء من العواقب الوخيمة التي ستترتب على وقف عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

ونبّه في مقطع فيديو نشر على فيسبوك من أن “وقف إمدادات الغاز عبر أوكرانيا سيكون له تأثير جذري علينا جميعا في الاتحاد الأوروبي، وليس فقط على الاتحاد الروسي”.

وزار فيكو وهو من القادة الأوروبيين القلائل الذين حافظوا على علاقة ودية مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، موسكو في 22 كانون الأول/ديسمبر لمحاولة إيجاد حل عاجل.

وأثارت هذه الرحلة غير المعلنة غضب فولوديمير زيلينسكي الذي اتهم فيكو بالرغبة في “مساعدة” بوتين.

وحذر الناطق باسم شركة الغاز السلوفاكية “اس بي بي” SPP أوندري سيبيستا في حديث لوكالة فرانس برس من أن “التنويع له ثمن وأي بديل للغاز الروسي سيكون أكثر تكلفة بكثير”.

من جهتها، تستلم المجر معظم وارداتها من الغاز الروسي عبر خط أنابيب “تورك ستريم” في البحر الأسود، ولن تتأثر بوقف الإمدادات عبر أوكرانيا إلا بشكل هامشي، رغم قول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه “لا يريد التخلي” عن هذا الطريق.

أما بولندا الحليفة المقربة من كييف، فرحبت على لسان وزير خارجيتها رادوسلاف سيكورسكي “بانتصار جديد” على موسكو.

– حالة طوارئ في مولدافيا –

ومع توقف مسار عبور الغاز عبر أوكرانيا، وبعد مرور أكثر من عامين على التخريب الذي طال خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، لن يتم تزويد أوروبا الآن الغاز الروسي إلا عبر خط أنابيب “تورك ستريم” (TurkStream) وامتداده “بلقان ستريم” (Balkan Stream) تحت البحر الأسود.

كما تستورد أوروبا الغاز الطبيعي المسال من روسيا بواسطة ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

إلى ذلك ستوقف شركة غازبروم الروسية امدادات الغاز إلى مولدافيا اعتبارا من الأربعاء، بسبب خلاف بشأن الديون في هذه الدولة، إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة والتي أعادت انتخاب رئيسة مؤيدة لأوروبا أخيرا.

وفي علامة على القلق المتزايد، أعلنت كيشيناو حالة الطوارئ بعد فشل المفاوضات مع الشركة الروسية.

وكانت شركة غازبروم أوقفت جزءا كبيرا من إمداداتها إلى هذا البلد بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتزود حاليا فقط منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، لكن محطة للطاقة الحرارية ما زالت توفر 70 في المئة من الكهرباء التي يستهلكها البلد بأكمله، وهو من أفقر البلدان في أوروبا.

بور/س ح/الح