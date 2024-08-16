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توقف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة واستئنافها الأسبوع المقبل

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الدوحة/القاهرة (رويترز) – توقفت محادثات الدوحة لوقف إطلاق النار في غزة يوم الجمعة، لكن من المقرر أن يجتمع المفاوضون مجددا الأسبوع المقبل سعيا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتحرير ما تبقى من رهائن إسرائيليين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن “لم نتوصل إليه (الاتفاق) بعد”.

وقالت الولايات المتحدة وقطر ومصر في بيان مشترك إن واشنطن قدمت مقترحا جديدا يعتمد على نقاط تم الاتفاق عليها في الأيام القليلة الماضية ويضيق هوة الخلاف بين الجانبين بما قد يسمح بتنفيذ سريع لاتفاق.

وقال الوسطاء إنهم سيواصلون العمل على الاقتراح في الأيام المقبلة.

وقالوا في البيان “الآن أصبح الطريق ممهدا لتحقيق هذه النتيجة، وإنقاذ الأرواح وتقديم الإغاثة لشعب غزة وتهدئة التوترات الإقليمية”.

وقال مسؤول إن الوفد الإسرائيلي في الدوحة سيعود إلى إسرائيل يوم الجمعة، وإن من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين.

وبدأت يوم الخميس بين إسرائيل ووسطاء أحدث جولات المحادثات المتقطعة لإنهاء الحرب في غزة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ولم تشارك حركة حماس الفلسطينية مباشرة في المحادثات، لكن يتم إطلاعها على ما يتحقق من تقدم.

وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي في حماس لرويترز إن إسرائيل لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في محادثات سابقة، مشيرا إلى ما أبلغهم به وسطاء بشأن نتائج المحادثات.

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