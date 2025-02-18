توقيف 282 شخصا في إطار حملة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في تركيا

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أوقفت الشرطة التركية 282 مشتبها به في إطار حملة في أنحاء البلاد تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني، بحسب ما أفاد وزير الداخلية علي يرليكايا.

وتأتي عمليات التوقيف على وقع جهود جديدة لتحقيق السلام لإنهاء نزاع اندلع قبل أربعة عقود. وبدأت محادثات السلام التي بقيت مجمدة على مدى عقد تقريبا، بعدما مد حزب قومي متشدد يده للسلام للزعيم الكردي المسجون عبدالله أوجلان في تشرين الأول/أكتوبر، في خطوة غير متوقعة.

ونُفّذت عمليات الدهم المتواصلة على مدى الأيام الخمسة الأخيرة في 51 مدينة بينها اسطنبول وأنقرة ومدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد، بحسب ما أفاد يرليكايا على منصة “إكس”.

وأمرت السلطات التركية الثلاثاء بإصدار مذكرات توقيف في حق 60 شخصا بينهم أعضاء في “حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية” (ديم) المؤيد للأكراد وعدد من الشخصيات اليسارية بشبهة الارتباط بـ”الإرهاب”، بحسب بيان لمكتب المدعي العام في اسطنبول.

وتم توقيف 52 منهم حتى الآن.

وأفاد “ديم” على منصة “إكس” بأن “تركيا استيقظت اليوم على عملية أخرى” ضد أعضاء الحزب.

وأضاف “من الواضح أن احتمالات التوصل إلى حل وتحقيق السلام بدأت تؤرق بعض الأشخاص”.

حض “حزب الحركة القومية” أوجلان على التخلي عن العنف في مقابل إمكان إطلاق سراحه من السجن في جزيرة إيمرالي حيث يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في زنزانة انفرادية منذ العام 1999.

وجددت الدعوة التي أيدها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الآمال بإمكان وضع حد للنزاع الذي أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص.

فو/لين/غ ر