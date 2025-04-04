من الحرب إلى المتاحف… قصة آثار غزة المحفوظة في سويسرا

تُعتبر جنيف تاريخيًا ملاذًا آمنًا لحماية الكنوز الثقافية المهدَّدة. وقد لعبت سويسرا دورًا مهمًا في الحفاظ على التراث الثقافي العالمي، بدءًا من المجموعات الفنية الإسبانية أثناء الحرب الأهلية، وصولًا إلى الأعمال الفنية الأوكرانية في ظل النزاع الحالي. مؤخرًا، تم تنظيم معرض في جنيف يسلط الضوء على تاريخ غزة، مما يعكس استمرار التزام سويسرا بحماية الثقافة في مناطق النزاعات.

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أمل المكي



صحفية حائزة على عدة جوائز ورئيسة القسم العربي في سويس إنفو، أقوم بتغطية قضايا الهجرة وحقوق الإنسان والشؤون الدولية. عملت في العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية قبل انتقالي إلى سويسرا في عام 2021. ميكالي أندينا متخصص في تطوير أشكال فيديو وبودماست توضيحية للعرض على الهاتف المحمول، أمزج فيها بين أساليب الرسوم المتحركة والأفلام الوثائقية. درست في جامعة زيورخ للفنون وبدأت العمل كصحفي فيديو في سويس إنفو في عام 2004. ثم تخصصت في إنشاء أساليب متنوعة لموادنا المرئية. أنظر 2 لغات أخرى English en How Switzerland helps protect the world’s endangered cultural heritage الأصلي طالع المزيدHow Switzerland helps protect the world’s endangered cultural heritage

Português pt Suíça ajuda a preservar herança cultural mundial طالع المزيدSuíça ajuda a preservar herança cultural mundial

تناول معرض “التراث المُهدَّد”رابط خارجي، الذي أقيم في متحف الفنون والتاريخ في جنيف، جانبًا نادرًا من غنى التراث الأثري في غزة. وقد شمل المعرض 44 قطعة أثرية (من بين 530 قطعة) التي نجت من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث اُحتفظ بها في جنيف منذ عام 2007.

في هذا الفيديو، تتحدث أمينة المتحف بياتريس بلاندين إلى زميلتنا أمل المكي عن المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القائمين والقائمات على المتاحف في حماية المقتنيات الثقافية خلال فترات النزاع.

ومع تزايد الخطر المحدق بالتراث الثقافي في غزة بسبب الحرب المستمرة منذ أشهر عديدة، أصبحت القطع المعروضة في جنيف، التي تشمل فترات تاريخية تمتد من العصر البرونزي إلى العهد العثماني، تكتسب أهمية أكبر ومعنى أعمق. وقد وصلت هذه القطع الأثرية، التي تمتلكها السلطة الفلسطينية، إلى جنيف في إطار معرض أقيم عام 2007. إن استمرار وجود هذه المقتنيات في سويسرا يمثل تحديات أوسع نطاق تتعلق بإعادة الممتلكات الثقافية إلى أوطانها التي تشهد أوضاعا غير مستقرة.

وتمتلك سويسرا تقليدًا طويل الأمد في الحفاظ على التراث الثقافي العالمي، كما يتجلّى من خلال هذا الفيديو، الذي يذكر أمثلة عديدة، بما في ذلك الحفاظ على مجموعات فنية إسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية، وكذلك الأعمال الفنية الأوكرانية التي تأثرت بالنزاع الحالي في البلاد.

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي