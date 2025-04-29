ثلاثة قتلى جراء هجمات متبادلة بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا

afp_tickers

2دقائق

تبادلت أوكرانيا وروسيا خلال الليل الهجمات بمسيرات متفجرة أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل، في حين اتهمت كييف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بعرقلة” جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب أودت بحياة عشرات الآلاف في الجانبين.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك عبر تطبيق تلغرام الثلاثاء “يكفي أن يصدر بوتين أمرا واحدا ليتوقف إطلاق النار”.

وأضاف أن “روسيا هي التي بدأت الحرب. روسيا هي التي يجب أن توقف إطلاق النار وألا تعرقل جهود السلام التي يبذلها الرئيس ترامب وتدعمها أوكرانيا”.

وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن هجوما بمسيرات أوكرانية أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين، أحدهم “بحالة خطرة” في المنطقة.

وفي أوكرانيا، أفاد حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك سيرغي ليسياك عبر تطبيق تلغرام بوقوع “هجوم ضخم جديد بالمسيرات” أسفر عن مقتل فتاة في الثانية عشرة وإصابة طفل في السادسة بالإضافة إلى شخصين بالغين.

وذكرت أجهزة الطوارئ أن “الطفلين حوصرا تحت الأنقاض” عندما استهدفت الضربة منزلا في منطقة ساماريفسكي.

في العاصمة كييف، قُتل 13 مدنيا الخميس الماضي في ضربات صاروخية، وفقا لحصيلة جديدة نُشرت الاثنين. وقال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن امرأة أصيبت أيضا بسبب سقوط حطام خلال غارة روسية مساء الاثنين.

أعلن بوتين عن هدنة من طرف واحد على خطوط المواجهة في أوكرانيا تستمر ثلاثة أيام من 8 إلى 10 أيار/مايو بمناسبة احتفالات النصر على ألمانيا النازية.

ودان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما وصفه بأنه “محاولة للتلاعب” مطالبا بوقف إطلاق نار فوري وشامل دون شروط.

بر/ص ك/غ ر